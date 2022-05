10 mag 2022 15:59

LA SPAGNA HA CAPITO COME SI ABBATTE IL PRECARIATO: ABOLIRE IL CONTRATTO A TERMINE O LIMITARLO FORTEMENTE A STAGIONALITÀ, PICCHI DI PRODUZIONE E SOSTITUZIONI, RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, COME UNICA VIA DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO - E ORA FESTEGGIA UN RIALZO MAI VISTO DI CONTRATTI STABILI. IN APRILE 700 MILA, RECORD STORICO: QUASI UN CONTRATTO SU DUE, IL 48%! - LA MINISTRA DEL LAVORO YOLANDA DÍAZ: “CI HANNO DETTO CHE NON ERA POSSIBILE. E INVECE, SÍ SE PUEDE!” - E NOI, CHE NON ABBIAMO NEANCHE IL SALARIO MINIMO, COSA ASPETTIAMO?