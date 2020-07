SPAGNA UBRIACA – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E FINISCE DENTRO UNA CASA CON LA SUA RENAULT 19 - PROTAGONISTA DELL'INCIDENTE UN 31ENNE CHE HA SFONDATO IL MURO DI UN'ABITAZIONE CON LA SUA AUTO. FORTUNATAMENTE NON CI SONO STATE VITTIME…

L’alcool alla guida è una delle più importanti cause di incidenti automobilistici, e a volte dà vita a situazioni surreali. Come quella che ha visto protagonista un 31enne in Spagna, vicino Salamanca. L’uomo, che guidava una Renault 19 in stato di ebbrezza, non è riuscito a gestire la sua vettura finendo per andare a sbattere contro un’abitazione, distruggendone il muro esterno e concludendo la sua corsa all’interno della casa.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito in modo lieve, e fortunatamente nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto, oltre alla polizia locale e alla Guardia Civil sono giunti anche i vigili del fuoco, vista la particolarità della situazione. Dopo essere stata esaminata dai pompieri l’abitazione è stata infatti dichiarata pericolante e resa inagibile. Il tasso alcolemico dell’uomo al volante è stato rilevato come molto superiore al consentito, e pertanto è stato denunciato.