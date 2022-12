SPALMA E SANGUE FREDDO - A ROMA UN UOMO CHE STAVA SCAPPANDO DOPO AVER SACCHEGGIATO UN SUPERMERCATO HA COLPITO IL DIRETTORE DEL NEGOZIO (CHE LO STAVA RINCORRENDO) CON UN BARATTOLO DI NUTELLA IN FACCIA – ORA L’UOMO, CON DEI PRECEDENTI, È STATO ARRESTATO E, NEGLI ATTI, È SOTTOLINEATA L’AGGRAVANTE DELL’USO DELL’ARMA "IMPROPRIA" VISTO IL SUO PESO POTENZIALMENTE LESIVO...

Estratto dell’articolo di R.Tro. per “il Messaggero”

Va al supermercato, non paga, anzi per darsi alla fuga, tira anche un barattolo di Nutella in faccia al direttore della Conad di via di Grottarossa. Dopo accurate indagini e l'ascolti dei testimoni, i carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone, hanno arrestato un 30enne originario della provincia di Latina, da tempo residente a Roma, con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, poiché gravemente indiziato di rapina e lesioni.

I militari hanno raccolto le testimonianze di numerosi presenti e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell'indagato. I fatti risalgono a fine settembre, dopodiché è scattata la denuncia. L'uomo era entrato nel supermercato di via di Grottarossa e dopo aver prelevato varia merce dagli scaffali, era uscito senza pagare. […]

Nell'ordinanza si sottolinea l'aggravante dell'uso dell'arma impropria, considerato il peso di un barattolo di Nutella e della sua potenzialità lesiva. Si ritiene anche il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie viste le modalità con cui si è mosso in pieno giorno e con notevole violenza. Il malvivente dopo aver colpito il direttore poteva darsi alla fuga e invece ha infierito sull'uomo fino a farlo svenire sotto i colpi subiti. Non ultimo non è stato sottovalutato il fatto che l'indagato aveva già alle spalle un precedente penale specifico (per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale) nel 2019. Dunque un soggetto, pericoloso, per il quale si è disposta la custodia in carcere.

