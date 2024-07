SPARATORIA AL CENTRO COMMERCIALE "ROMA EST"! - COME IN UN FILM, I BANDITI HANNO ASSALTATO UNA GIOIELLERIA, SVALIGIANDOLA, E PRIMA DI SCAPPARE A BORDO DI UN'AUTO HANNO SPARATO CONTRO LE GUARDIE GIURATE CHE HANNO RISPOSTO AL FUOCO. NESSUNO È RIMASTO FERITO - LE TESTIMONIANZE DEI CLIENTI: "CI HANNO URLATO 'STANNO A SPARA'! ANDATE VIA!'" - I COMMESSI HANNO ABBASSATO LE SERRANDE - L'ONDATA DI RAPINE IN ITALIA: PRIMA IN SARDEGNA È STATO RUBATO UN CAVEAU, POI L'ASSALTO AL PORTAVALORI SULLA STRADA LECCE-BRINDISI

(ANSA) - Rapina con sparatoria in una gioielleria al centro commerciale Roma est. I ladri hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco prima di fuggire: al momento non risultano feriti. Sulla vicenda indaga la polizia.

(ANSA) - E' caccia ai due uomini che, a volto coperto, hanno rapinato una gioielleria nel centro commerciale Roma Est esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco. I due sono poi scappati in auto.

L'allarme è scattato dopo le 10.30 quando in altri negozi sono stati sentiti colpi d'arma da fuoco. Alcuni commessi spaventati si sono chiusi all'interno dei negozi. Non si segnalano feriti. Da chiarire se i rapinatori siano scappati con un bottino. L'attività degli altri negozi del centro commerciale è ripresa regolarmente.

(ANSA) - Ci sarebbe stato un vero e proprio conflitto a fuoco tra i rapinatori e guardie giurate della vigilanza nel centro commerciale Roma Est durante una rapina a una gioielleria. Da una prima ricostruzione della polizia, sembra che un vigilante abbia risposto al fuoco dei rapinatori. Non si registrano feriti nonostante il centro commerciale in questi giorni è particolarmente frequentato per i saldi.

Estratto dell'articolo di Stefania Piras per www.ilmessaggero.it

«Ero andata al centro commerciale a fare un piercing e a prendere delle cose per mamma, ero con lei, che è pure malata di cuore, che spavento: ci hanno urlato: "Sparano, sparano! Andare via!"», Claudia ha 39 anni e stamattina ha assistito alla rapina che ha tanuto sotto scacco centinaia di persone al centro commerciale Roma Est.

[...] «La commessa del negozio ha cercato di capire cosa stava accadendo e ha chiamato la sorella che lavora in un altro negozio che le ha detto: "Chiudi immediatamente, c'è una rapina!"». E così, effetto domino: tutti i negozi hanno accolto i clienti terrorizzati e si sono barricati dentro tirando già la saracinesca e aspettando di avere il via libera per uscire.

Mentre Claudia correva con la mamma Marina di 62 anni ha visto la folla correre dentro Primark, la catena di abbigliamento che ha aperto da poco i battenti proprio in questo centro commerciale. I malviventi sono entrati in azione al piano di sopra, ma nessuno ha cercato di capire dove e in quale negozio: hanno pensato solo a scappare. «Stanno a sparà, chiudete tutti!», si dicevano i commercianti l'un l'altro approntando i locali a rifugi.

[...] Non sembrava vero e forse per farsi coraggio e per condividere quegli attimi di terrore hanno scritto su Facebook quello che stava succedendo: «Siamo chiuse dentro il centro commerciale, chissà se riusciremo a uscire: c'è una rapina in corso», che equivale al darsi un pizzicotto di oggi per provare a sé stessi che è tutto vero e non sia un incubo. [...]

