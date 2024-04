SPARATORIA IN UNA SCUOLA IN FINLANDIA: UN 12ENNE È MORTO, ALMENO TRE I FERITI. L’AUTORE DELLA SPARATORIA, CHE HA SOLO 13 ANNI, È STATO ARRESTATO - I FATTI SONO ACCADUTI A VANTAA, CITTA' NON LONTANA DALLA CAPITALE HELSINKI, NEL SUD DEL PAESE - LE PERSONE COLPITE SONO COETANEE DELL'ASSALITORE...

(Adnkronos) - Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia. Lo riportano i media locali, precisando che ci sarebbero feriti. Secondo la polizia, il sospetto autore della sparatoria è stato arrestato. Le autorità hanno esortato i cittadini a restare lontani dalla scuola e a non aprire le porte delle loro case a sconosciuti.

Il sospetto arrestato ha 13 anni, ha riferito la polizia finlandese, precisando che i tre feriti hanno la stessa età del sospetto aggressore.

