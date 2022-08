SPARIRE PER RINASCERE – L'INCREDIBILE STORIA DI BARRY O’ BEIRNE (ALIAS WILLIAM HUGHES) UN CAPITANO DELL’AIR FORCE AMERICANA SCOMPARSO IN PIENA GUERRA FREDDA E RICOMPARSO DOPO 35 ANNI - LA MOGLIE CHIESE IL DIVORZIO, AL PENTAGONO TEMEVANO CHE FOSSE PASSATO CON I SOVIETICI (FU DICHIARATO DISERTORE) MA IN REALTÀ ERA SOLO DEPRESSO E NON RIUSCIVA A REGGERE LE PRESSIONI DI INDOSSARE LA DIVISA…

Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Daly City, California. Vicini e colleghi descrivono Barry O' Beirne come un uomo tranquillo, gioviale. Nessuno ha mai immagi-nato che nascondesse una storia intrigante, che parte durante la Guerra Fredda, nel 1983. Barry, all'epoca, non è ancora Barry, bensì William Hughes, nato nel 1950, capitano dell'Air Force con l'autorizzazione a trattare programmi Nato al più alto livello di segretezza. È distaccato nella base di Kirtland, in New Mexico, e qui deve rientrare l'1° agosto dopo una missione. Ma non si presenta al comando. Dopo alcuni giorni danno l'allarme.

A casa sua trovano solo una lista di cose da fare, scoprono che ha lasciato l'auto all'aeroporto e che ha ritirato dal conto 29mila dollari. I parenti sono sorpresi quanto i commilitoni: non è da lui, giurano. Il Pentagono lo dichiara disertore.

Dalle indagini spunta l'ipotesi dello spionaggio: l'ufficiale potrebbe aver deciso di passare con i sovietici. La teoria non va oltre. Non ci sono piste concrete. E non sarebbero emerse se non avesse deciso lui di uscire allo scoperto. Nei primi giorni di giugno del 2018 i servizi di sicurezza del Dipartimento di Stato indagano su una richiesta anomala di passaporto fatta da un residente di Daly City, vicino a San Francisco.

I dati forniti non tornano, gli agenti interrogano l'uomo che si è presentato come Barry O' Beirne. Non resiste, confessa di essere il disertore e spiega il suo gesto: era depresso, non resisteva alla pressione della vita in divisa. Ha sempre abitato in California, una vita da buon cittadino e persino un matrimonio. Non ha neppure cercato di cambiare aspetto, la pettinatura è identica. Ma non è la «fine» che uno si aspetta. Se era stanco dell'Air Force - notano - poteva semplicemente dare le dimissioni. Molti si domandando: «Esiste altro nel suo passato?», indecisi tra lo scetticismo e l'ammissione che a volte la conclusione può essere normale. Con una coda triste. La moglie ha chiesto il divorzio, come se si fosse sentita tradita. Forse neppure lei sapeva chi fosse Barry.

