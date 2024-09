A SPASSO NELLO SPAZIO - SPACEX HA LANCIATO UN RAZZO "FALCON 9" CON A BORDO 4 SEMPLICI CITTADINI, E NON ASTRONAUTI PROFESSIONISTI, PER LA MISSIONE "POLARIS DAWN", LA PRIMA DI QUESTO TIPO - I MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO RIMARRANNO IN ORBITA PER 5 GIORNI PER RACCOGLIERE DATI SCIENTIFICI E PER TESTARE NELLO SPAZIO LE COMUNICAZIONI LASER DI "STARLINK", LA SOCIETÀ DI INTERNET SATELLITARE DI ELON MUSK, CHE SARANNO UTILIZZATE NEI PROSSIMI VIAGGI SULLA LUNA E SU MARTE… - VIDEO

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

polaris dawn 5

(ANSA) - Lanciata Polaris Dawn, la prima missione privata a prevedere una passeggiata spaziale condotta da semplici cittadini e non da astronauti professionisti. Il lancio è avvenuto dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida on un razzo Falcon 9 alle 11,23 ora italiana, con circa due ore di ritardo sul programma a causa del maltempo.

lancio di razzo falcon 9 della spacex 3

A bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX sono il miliardario Jared Isaacman, finanziatore del programma Polaris, nel ruolo di comandante, insieme al pilota Scott Poteet e alle specialiste di missione Sarah Gillis e Anna Menon. La missione ha una durata prevista di cinque giorni, durante i quali la navetta si spingerà fino a un'altitudine di 1.400 chilometri, battendo il record di 1.369 chilometri stabilito dalla missione Gemini 11 nel 1966.

equipaggio di polaris dawn 3

La Crew Dragon raggiungerà inizialmente un'orbita di circa 1.200 chilometri, seguendo una traiettoria scelta per minimizzare il rischio di impatto con micrometeoroidi e detriti orbitali. Pochi minuti dopo il lancio, il booster del razzo si sgancerà per atterrare sulla nave drone 'A Shortfall of Gravitas', situata a Nord-Est del sito di lancio. Dopo l'inserimento in orbita, l'equipaggio eseguirà i controlli necessari e alzerà poi la sua quota a 1.400 chilometri, dove rimarrà per circa 10 ore, il tempo necessario per raccogliere importanti dati scientifici.

lancio di razzo falcon 9 della spacex 2

Infine, il veicolo di SpaceX si abbasserà su un'orbita di 700 chilometri per il resto della missione, ed è a questa quota che verrà effettuata anche l'attività extraveicolare. I quattro membri dell'equipaggio indossano le nuove tute per le attività extra-veicolari progettate dalla compagnia di Elon Musk, che potrebbero essere utilizzate anche per le future missioni, e saranno i primi a testare nello spazio le comunicazioni laser di Starlink, la costellazione satellitare di SpaceX per l'Internet globale, per ottenere informazioni utili ai sistemi di comunicazione necessari per i prossimi viaggi sulla Luna e su Marte.

lancio di razzo falcon 9 della spacex 1 equipaggio di polaris dawn 2 equipaggio di polaris dawn 1 equipaggio di polaris dawn 4