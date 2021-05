SPAVENTOSO INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO: DUE VENTENNI SONO MORTE, ALTRE QUINDICI PERSONE SONO RIMASTE FERITE – LE VITTIME STAVANO VIAGGIANDO SU UNA PANDA CHE, IMPROVVISAMENTE, HA STERZATO INVADENDO L’ALTRA CARREGGIATA E PRENDENDO IN PIENO UN VAN CHE PROCEDEVA IN DIREZIONE OPPOSTA – UNA DELLE DUE RAGAZZE È MORTA SUL COLPO, L’ALTRA SI È SPENTA IN OSPEDALE – IL VIDEO CHOC DELL’INCIDENTE

INCIDENTE A PALERMO: MORTE DUE VENTENNI

Arianna Rotolo per "www.repubblica.it"

alessia bommarito e chiara ziami

Una ragazza di 21 anni, Chiara Ziami, è morta in un incidente stradale in viale Regione siciliana, sulla carreggiata centrale in direzione Catania, nei pressi di piazzale Einstein. Nell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, altre quindici persone sono rimaste ferite. Stamattina non ce l'ha fatta anche Alessia Bommarito, di 20 anni. Era bordo della Panda anche lei. Morta a Villa Sofia, era stata intubata dopo essere stata rianimata sul luogo dell’incidente.

I mezzi coinvolti sono un Van, due Fiat Panda e uno scooter. Una delle due auto è finita sullo spartitraffico. Per liberare due persone dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i feriti risulta anche una bambina. La strada è stata chiusa al transito. In quel tratto di strada il limite previsto è 50 chilometri orari.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia municipale, la Panda con a bordo le due giovani decedute, avrebbe “saltato” la carreggiata mentre percorreva il sottopassaggio Einstein. Resta ancora da accertare chi fra le due fosse al volante, ma dai primi rilievi pare guidasse Alessia Bommarito.

