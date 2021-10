SPAVENTOSO NUBIFRAGIO A CATANIA DOVE LA PIOGGIA HA TRASFORMATO LA CENTRALISSIMA VIA ETNEA, IN UN FIUME IN PIENA E PIAZZA DUOMO IN UN LAGO. ALLAGATO LO STORICO MERCATO DELLA PESCHERIA E L’OSPEDALE GARIBALDI MENTRE IL CENTRO E IL MUNICIPIO SONO AL BUIO A CAUSA DI UN BLACKOUT. A GRAVINA C’È LA SECONDA VITTIMA DEL MALTEMPO DOPO L’ANZIANO DI SCORDIA: IL 53ENNE È STATO TRAVOLTO DALL’ACQUA E… – VIDEO CHOC

Da "www.gds.it"

C'è un'altra vittima in Sicilia per il maltempo. Un uomo di 53 anni è morto a Gravina di Catania, travolto dall'acqua. Si tratta della seconda vittima dopo l'anziano di Scordia, trovato morto ieri, mentre la moglie risulta ancora dispersa.

Sono ore difficili anche a Catania, Il nubifragio che per ore si è abbattuto sulla città ha trasformato le strade, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, e piazza Duomo in un lago. Allagato lo storico mercato della Pescheria e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi eteni e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio.

Un uomo travolto a Gravina di Catania

E' un uomo di 53 anni (e non una giovane come si era appreso in un primo momento) la persona morta a Gravina di Catania. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l'auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall'acqua. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118.

Allagata la tangenziale, chiusa a Gravina

A causa delle intense precipitazioni, la Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, al km 3,200. La sede autostradale è allagata all’altezza di Gravina di Catania. In direzione Siracusa il traffico è fortemente rallentato. Lo rende noto l’Anas che sul posto ha delle squadre di manutenzione al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

