SPENDO ERGO SUM – HANNO FAMA, SUCCESSO E SOPRATTUTTO SOLDI DA SPENDERE IN CA**ATE: SONO I VIP E LE STAR CHE SI DILETTANO A FARE ACQUISTI STRAVAGANTI SOLO PER DIMOSTRARE AL MONDO LA POTENZA DEL PORTAFOGLIO – DRAKE SI È COMPRATO UN BOEING 767, QUELLA SCIROCCATA DI KIM KARDASHIAN POGGIA OGNI GIORNO IL SUO CULONE RIFATTO SU UN CESSO IN ORO E PARIS HILTON HA COSTRUITO UNA VILLETTA PER IL SUO CHIHUAHUA – LADY GAGA, CONVINTA DI ESSERE PERSEGUITATA DA UN FANTASMA, SI È COMPRATA UN RILEVATORE DI CAMPI MAGNETICI E MADONNA…

Francesca Rossi per "www.ilgiornale.it"

il cesso di kim kardashian 3

La maggior parte dei vip possiede carte di credito che sembrano “vivere di vita propria” e sbucano dal portafoglio non appena il loro proprietario pensa di fare un acquisto.

Una sorta di Matrix delle compere. Del resto alle star piace stupire, pavoneggiarsi nella vita reale come sui social.

Stravaganza è la parola d’ordine. Così accade che il rapper canadese Drake posti su Instagram un video in cui prova il suo nuovo Boeing 767 da circa 185 milioni di dollari e scriva: “Addio all’affitto, alla co-proprietà e al dover aspettare che il jet sia disponibile”. Gli utenti devono aver sgranato gli occhi alla vista degli interni lussuosissimi dell’Air Drake, come è stato ribattezzato questo gioiello dell’aria. Salvo poi scoprire che Drake non ha comprato il Boeing, ma è diventato il testimonial della compagnia canadese Cargojet che lo ha progettato, come spiega Vanity Fair.

victoria beckham 3

Per Drake è stato un gioco da ragazzi far credere a tutti di aver comprato un jet del genere, perché i vip mostrano ogni giorno su Internet i loro acquisti più lussuosi (talvolta al limite della pacchianeria). Vanity Fair ne ricorda alcuni: Lady Gaga ha speso 55mila dollari per comprare un rivelatore di campo magnetico in grado di scovare i fantasmi.

La cantante, infatti, è convinta di essere perseguitata da uno spirito di nome Ryan e più volte ha chiamato dei ghostbusters che “bonificassero” i luoghi in cui avrebbe dovuto soggiornare ed esibirsi. Nel 2013 Kim Kardashian ha speso 750 mila euro per rivestire il bagno in oro, 400mila per i letti, 320mila per la cucina. Quando Katie Holmes era incinta di Suri, Tom Cruise acquistò una macchina per l’ecografia da 200mila dollari per controllare lo stato di salute di mamma e nascitura. Purtroppo non sappiamo dove sia finita la macchina dopo il divorzio, ma probabilmente i due non se la sono contesa a suon di carte bollate.

paris hilton e la villa dei chihuahua 5

Nel 2009 fece il giro del mondo la notizia della mini villa da 27 metri quadri che Paris Hilton fece costruire per i suoi chihuahua. Paris la volle identica alla sua e vi fece inserire mobili, aria condizionata e lampadari di cristallo per la ragguardevole cifra di 325mila dollari. Allo stesso prezzo, nel 2013, Miley Cirus acquistò una Ranger Rover Sport in cui i suoi cani potessero saltare, graffiare i sedili e spargere peli. Come fare quando dimentichiamo qualcosa durante un viaggio?

miley cyrus

Bono lo sa. Quando si è accorto di aver lasciato in Italia il suo cappello, ha pagato 1700 dollari per un biglietto di prima classe “usato” dall’accessorio per tornare a Londra in tutta tranquillità. Madonna, attenta seguace della Cabala, beve solo acqua benedetta e spende 10mila dollari al mese per farsi portare a casa le preziose bottiglie in cui è contenuta.

Beyoncé possiede un paio di leggins d’oro, firmati Balenciaga, dal valore di 100mila dollari. Li acquistò nel 2007 per i Bet Awards. Nel 2007 Nicolas Cage vinse un’asta alla galleria d’arte di Beverly Hills, aggiudicandosi per 276mila dollari un teschio di dinosauro. Si contese il reperto con Leonardo Di Caprio.

drake 3

Sette anni dopo il Dipartimento di Sicurezza americano scoprì che il teschio era stato trafugato in Mongolia e a Nicolas non restò altro da fare che restituirlo ai legittimi proprietari. Victoria Beckham, invece, preferisce ampliare la sua collezione di Birkin di Hermès, che oggi vale più di 2 milioni di euro. Vanity Fair ricorda anche che l’ex Posh Spice possiede un IPhone d’oro da 30mila euro.

