ALLO SPERMA CI PENSA PUTIN – IL MINISTERO DELLA SALUTE RUSSO CONSERVERÀ GRATUITAMENTE IN CRIOBANCHE GLI SPERMATOZOI DEI SOLDATI CHE COMBATTONO IN UCRAINA. E LE LORO FAMIGLIE POTRANNO RICEVERE, SEMPRE GRATIS, TRATTAMENTI CONTRO L'INFERTILITÀ – COSA NON FA “MAD VLAD” PUR DI CONVINCERE I RUSSI AD ANDARE AL FRONTE...

Da www.tgcom24.mediaset.it

Spermatozoii

I soldati russi, impegnati nella guerra in Ucraina, potranno congelare gratuitamente il loro sperma in criobanche e le loro famiglie potranno ricevere, sempre gratis, trattamenti contro l'infertilità. Lo ha reso noto Igor Trunov, presidente dell'Unione degli avvocati della Russia, come riporta la Tass.

L'appello dell'avvocato andato a buon fine "Abbiamo ricevuto una risposta al mio appello al primo ministro russo sulla creazione di una criobanca gratuita di materiale genetico e sulle modifiche al sistema sanitario per ricevere quote gratuite per il trattamento dell'infertilità per i cittadini russi che partecipano all'operazione speciale", ha detto Trunov.

soldati russi in donbass

In particolare, il ministero della Salute di Mosca ha stabilito la possibilità di fornire un sostegno finanziario per la conservazione e lo stoccaggio gratuito degli spermatozoi per gli anni 2022-2024 per i cittadini mobilitati.

