SPERMINATOR A TRADIMENTO - NEI PAESI BASSI HANNO SCOPERTO CHE UN GINECOLOGO, MORTO NEL 2019, HA UTILIZZATO IL SUO SPERMA PER FAR NASCERE ALMENO 21 BAMBINI TRA IL 1973 E IL 1998 - LE COPPIE IN CURA DAL DOTTORE AVREBBERO INVECE DOVUTO BENEFICIARE DI CAMPIONI ANONIMI - L'OSPEDALE DOVE LAVORAVA IL MEDICO HA SCOPERTO L'INGANNO QUANDO UNO DEI BAMBINI LO HA RINTRACCIATO E...

Dagotraduzione dal Guardian

Spermatozoii

Nei Paesi Bassi, un’indagine ha scoperto che un ginecologo ha concepito 21 bambini e potenzialmente dozzine di altri usando il proprio sperma dopo che i potenziali genitori si sono rivolti a lui per un trattamento per la fertilità.

Jos Beek ha lavorato presso l'ospedale Elisabeth di Leiderdorp, ora parte dell'ospedale di Alrijne, tra il 1973 e il 1998. È morto nel 2019. Le coppie in cura da Beek avrebbero dovuto beneficiare di campioni di donatori di sperma anonimi. L'ospedale Alrijne ha detto che non credeva che Beek avesse detto a nessuno la verità.

Lo scandalo è emerso dopo che un'organizzazione che rintraccia i genitori biologici per i nati utilizzando donazioni anonime ha trovato una corrispondenza tra il DNA di Beek e 21 bambini le cui madri avevano ricevuto cure presso la sua clinica tra il 1973 e il 1986. Il gruppo, la Fiom, ha contattato l'ospedale di Alrijne nel giugno dello scorso anno. L'ospedale ha quindi incaricato un comitato indipendente di indagare all'inizio di gennaio.

Spermatozoii 2

Peter Jue, un membro del consiglio di amministrazione dell'ospedale di Alrijne, ha affermato di non poter escludere la possibilità che Beek fosse il padre biologico di molti altri bambini dopo aver curato le loro madri.

Jue ha detto: «Siamo molto scioccati da questo. Questo, ovviamente, ha un impatto significativo sui genitori e sui bambini coinvolti. Siamo entrati subito in dialogo con i bambini e i genitori che hanno voluto, abbiamo ascoltato e promesso la nostra collaborazione. Riconosciamo la situazione in cui si sono trovati e vogliamo fare il possibile per ottenere informazioni. Il modo in cui questo dottore ha agito in quel momento è inaccettabile».

sperma2

I registri ospedalieri del periodo non esistono più, quindi è stato lanciato un appello generale affinché le persone si facciano avanti. Beek è il terzo medico della fertilità nei Paesi Bassi ad aver utilizzato il proprio sperma durante il trattamento della fertilità.

Nell'ottobre 2020, i test del DNA hanno rivelato che il ginecologo Jan Wildschut, morto nel 2009, era il padre biologico di 17 bambini. L'anno precedente si è scoperto che il dottor Jan Karbaat aveva usato il proprio sperma nel concepimento di 49 bambini con pazienti sconosciuti.

Jue ha affermato che i protocolli degli anni '70 e '80, quando il trattamento della fertilità era agli inizi, non avevano alcuna relazione con quelli di oggi.

Fiale di sperma

In una dichiarazione, l'ospedale ha dichiarato: «Sembra che questo dottore abbia donato il proprio sperma e lo abbia usato per inseminare le future madri che aspettavano lo sperma in modo anonimo. Negli anni in cui questo medico ha lavorato, non c'era quasi nessuna regolamentazione sui programmi di fertilità. Il campo era ancora in via di sviluppo».

«Vorremmo sottolineare che ora la situazione è completamente diversa. Utilizziamo protocolli nazionali e lavoriamo in modo coerente e attento. Il nostro metodo di lavoro viene regolarmente verificato tramite audit».

In base a una legge entrata in vigore nel 2004, le persone nei Paesi Bassi hanno il diritto di conoscere l'identità dei propri genitori biologici una volta raggiunta l'età di 16 anni.