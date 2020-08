23 ago 2020 11:26

SPESA COL MORTO – CHOC IN BRASILE DOVE IL CADAVERE DI UN DIPENDENTE DI UN SUPERMERCATO DI RECIFE È STATO COPERTO CON DEGLI OMBRELLONI IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DEL CORPO: PER EVITARE LA CHIUSURA I RESPONSABILI HANNO OPTATO PER NASCONDERE IL CORPO DEL 59ENNE STRONCATO DA UN INFARTO – MA I CLIENTI CHE HANNO ASSITITO ALLA SCENA HANNO SCATTATO L’IMMAGINE DIVENTATA VIRALE, COSTRINGENDO A…