22 dic 2020 09:05

LA SPIA CHE MI IMPESTAVA – CHI È LA PAZIENTE 1 IN ITALIA CONTAGIATA DALLA NUOVA VARIANTE BRITANNICA DEL VIRUS? UNA 007 CHE LAVORA ALL’AISE E CHE L’AVREBBE PRESA DAL COMPAGNO APPENA ATTERRATO A FIUMICINO, UN INGLESE EX ASSISTENTE MILITARE DI UN UFFICIALE DEL REGNO UNITO - I DUE SONO IN ISOLAMENTO A ROMA E ASINTOMATICI, MA LEI HA UN'ALTA CARICA VIRALE. È SUBITO SCATTATO IL PROTOCOLLO PER IL TRACCIAMENTO: L’OBIETTIVO È SCONGIURARE LA DIFFUSIONE DELLA NUOVA MUTAZIONE NEL NOSTRO PAESE…