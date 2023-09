SPIA E LASCIA MAGNARE – IL SITO SPECIALIZZATO “INTELLIGENCE ONLINE” SVELA QUAL È IL NUOVO RISTORANTE PREFERITO DEGLI AGENTI DEI SERVIZI A ROMA: “CHOPSTICK PRATI, IN VIA DEI GRACCHI. I FUNZIONARI PUBBLICI DEL DIS DI VIA COLA DI RIENZO NON SONO GLI UNICI AD APPREZZARE LA CUCINA ASIATICA PROPOSTA DAL LOCALE. INCONTRERETE ANCHE GLI ADDETTI AL PROTOCOLLO E… ROCCO CASALINO”

In tutto il mondo ci sono luoghi in cui le spie amano riunirsi non solo per mangiare e bere, ma anche per scambiarsi appunti e incontrare i propri contatti. Questa settimana Intelligence Online “assaggia” un nuovo ristorante asiatico nel quartiere Prati di Roma, a due passi dal Vaticano e da una sede del DIS.

Gli agenti del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza hanno un nuovo ristorante preferito: Chopstick Prati, in Via dei Gracchi, in uno dei quartieri più belli di Roma, vicino a Piazza del Popolo, al Vaticano e a Borgo Pio. Parte della catena Chopstick, il locale ha rapidamente conquistato una clientela composta da politici e agenti dei servizi segreti.

Il DIS, che sovrintende alle agenzie di intelligence nazionali ed estere - l' Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) e l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) - ha comodamente un ufficio nelle vicinanze, in Via Cola di Rienzo. Altri luoghi popolari per gli agenti dei servizi segreti sono a portata di mano, come Piazza di Pietra.

Chopstick Prati è tutta una questione di sapori, odori e colori, in particolare il verde e il fucsia. Clienti abituali di una delle sedi secondarie del DIS, gestita da Elisabetta Belloni, dicono che la cosa migliore di questo ristorante è la sua capacità di sorprendere.

Dalla giraffa nera all'ingresso, al corridoio tridimensionale che conduce i clienti nelle varie sale interne ed esterne (sette in tutto), dove possono scegliere tra tavoli “tradizionali”, tatami o addirittura un'altalena con ali d'angelo. È un ambiente ideale in cui gli ospiti possono sviluppare legami più stretti.

I funzionari pubblici di via Cola di Rienzo non sono gli unici ad apprezzare il ristorante. Incontrerete anche i funzionari del protocollo, che spesso organizzano

delle uscite a Prati per far visita a delegazioni e politici stranieri. Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa dell'ex premier Giuseppe Conte, è stato avvistato più volte nelle varie sale del ristorante.

Il menu di Chopstick Prati è pensato anche per sorprendere e mettere a proprio agio i commensali: pur conservando una forte influenza orientale, comprende anche piatti che fondono culture, sapori e ingredienti diversi. I dessert sono accompagnati da una serie di digestivi di prim'ordine, seguiti dai sigari offerti dalla casa, per "soddisfare l'anima", come dice il ristorante, e per facilitare le conversazioni sugli argomenti più delicati.

