UNA SPIA DAL PALATO RAFFINATO - LINDA SUN, ARRESTATA NEGLI USA CON L'ACCUSA DI AVER RICEVUTO SOLDI E FAVORI DA PECHINO, VENIVA "CORROTTA" CON SOLDI, BIGLIETTI PER SPETTACOLI E FORNITURE A VITA DI ANATRE “NANJING STYLE”, CUCINATE DALLO CHEF DEL CONSOLATO CINESE - LA 40ENNE, EX ASSISTENTE DI ANDREW CUOMO E POI CAPO STAFF DELLA GOVERNATRICE DELLO STATO DI NEW YORK KATHY HOCHUL, LAVORAVA DA 15 ANNI PER IL "DRAGONE": AVEVA NASCOSTO A CUOMO L’INVITO DEL LEADER TAIWANESE TSAI ING-WEN A INCONTRARLO E...

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per "La Repubblica"

I BENEFIT di linda sun

È noto a tutti come l’anatra sia una prelibatezza in Cina, […] Meno conosciuto era il fatto che venisse usata anche come strumento di corruzione, per aspiranti spie al servizio della Repubblica popolare negli Stati Uniti. Per quanto ridicola possa sembrare, questa è una storia vera, che ha portato all’incriminazione di Linda Sun, ex vice capo di gabinetto della governatrice di New York Kathy Hochul.

L’accusa è di aver ricevuto soldi e favori per fare gli interessi di Pechino, a partire da quello di ostacolare in ogni modo le attività di Taiwan. Ma è solo l’ultimo campanello dall’allarme sulle operazioni spionistiche condotte dalla Cina in America, che si sommano a quelle della Russia […] e dell’Iran. […]

linda sun

Sun, 40 anni, era rapidamente salita nella scala politica di New York, lavorando prima per il governatore Andrew Cuomo, e poi con Hochul, che l’aveva promossa a vice capo di gabinetto. In questa posizione, si era adoperata per obbedire agli ordini della Repubblica popolare. Tra le altre cose, aveva nascosto a Cuomo l’invito dell’allora leader taiwanese Tsai Ing-wen a incontrarlo, bloccato ogni attività o dichiarazione di Hochul su questo tema, sulla persecuzione degli uiguri nella provincia dello Xinjiang, e qualunque attività sgradita ai committenti.

la casa di linda sun a manhasset

[…] In cambio lei e il marito Chris Hu, che gestiva un negozio di liquori al Queens, avevano potuto riciclare fondi per 3,6 milioni di dollari, con cui avevano comprato una villa di cinque stanze a Long Island, un appartamento da 2 milioni a Honolulu, auto di lusso inclusa una Ferrari. Poi avevano ricevuto biglietti per spettacoli vari, viaggi, e anche un posto di lavoro per la cugina di Linda rimasta nella madrepatria. E naturalmente forniture a vita di anatre “Nanjing style”, cucinate dallo chef del consolato cinese a New York e consegnate direttamente a casa.

christopher hu e linda sun

Sun e il marito giurano di essere innocenti e promettono di provarlo, ma le 65 pagine dell’incriminazione, corredate da documenti in mandarino, non sembrano lasciare molto margine di manovra. E non è l’unico caso del genere scoperto dall’Eastern District di New York, l’Fbi, e la procura federale di Brooklyn. Il mese scorso, come ricorda il Times, il settantacinquenne del Queens Shujun Wang è stato condannato come spia del Partito comunista cinese. Tre uomini in New Jersey sono stati giudicati colpevoli dello stalking di una famiglia ordinato dal governo di Pechino, e altri due per aver aperto a Lower Manhattan una stazione della polizia segreta cinese. […]

ARTICOLI CORRELATI

linda sun linda sun linda sun linda sun