SPIARE I PROPRI DIPENDENTI CON TELECAMERE NASCOSTE, INSTALLATE A LORO INSAPUTA: DA ORA SI PUÒ - LO HA STABILITO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO IN UNA SENTENZA DEFINITIVA CHE RIGUARDA LA SPAGNA MA È DESTINATA A FARE GIURISPRUDENZA PER TUTTI I 47 STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, ITALIA COMPRESA...

Dal “Corriere della sera”

SPIARE I DIPENDENTI

Spiare i propri dipendenti con telecamere nascoste, installate a loro insaputa: da ora si può. Almeno nel caso in cui sia l' unico modo, per il datore di lavoro, per scoprire i responsabili dei furti che sta subendo e che gli stanno causando danni ingenti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell' uomo in una sentenza definitiva che riguarda la Spagna ma è destinata a fare giurisprudenza sulla materia per tutti i 47 Stati membri del Consiglio d' Europa, Italia compresa. La vicenda era iniziata nel 2009 quando un manager di un supermercato spagnolo si era accorto di ammanchi di magazzino per 82mila euro. Per scoprire i colpevoli aveva allora fatto installare telecamere.

