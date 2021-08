SPIEGATE A RUGGERI COME FUNZIONA IL GREEN PASS - IL CANTANTE DICHIARA GUERRA AL CERTIFICATO VACCINALE E ANNUNCIA: "GRANDE VITTORIA, AL MIO CONCERTO DI GENOVA SARÀ POSSIBILE ACCEDERE ANCHE SENZA AVERLO, CON UN TAMPONE GRATUITO FATTO AI POSSESSORI DEL BIGLIETTO". PECCATO CHE IL TEST NEGATIVO SIA PROPRIO UNO DEI REQUISITI CHE POSSONO FAR OTTENERE UN GREEN PASS DI 48 ORE: DOV'E' LA RIVOLUZIONE? - TRA I COMMENTI QUALCUNO NON HA APPREZZATO: "POI QUANDO NON VI FANNO PIÙ FARE I CONCERTI PERCHÉ SONO AUMENTATI I CONTAGI A CAUSA DEI NON VACCINATI ANDATE A SBRAITARE..."

Una piccola grande vittoria: domani a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche SENZA GREEN PASS: gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. (lo avevo proposto un anno fa) Spero di creare un precedente. A domani. pic.twitter.com/GyMnlJdhty — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) August 13, 2021

"Una piccola grande vittoria": così Enrico Ruggeri annuncia ai fan sui social cosa succederà al suo spettacolo in programma domani dal vivo. "A Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche SENZA GREEN PASS: gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto (lo avevo proposto un anno fa). Spero di creare un precedente", ha scritto il cantante. Un gesto col quale va incontro a chi non si è ancora vaccinato e anche a quelli che non hanno intenzione di farlo.

A chi lo ha criticato per questo tweet e gli ha detto che non c'è nessuna vittoria, Ruggeri ha risposto: "La vittoria è: vedo il concerto senza dover fare il vaccino e senza spendere soldi per il tampone".

Ma se da una parte c'è chi lo ha ringraziato per questo gesto, dall'altra c'è chi gli ha puntato il dito contro per il messaggio che ha voluto trasmettere. Qualcuno, per esempio, gli ha scritto: "Quindi ti interessa che la gente non si vaccini. La vittoria è non far vaccinare la gente. Io boh".

Qualcun altro invece gli ha fatto notare che il certificato obbligatorio agli eventi serve proprio a evitare una risalita dei contagi: "Si poi quando non vi fanno più fare i concerti perché sono aumentati i contagi a causa dei non vaccinati andate a sbraitare sui social e nelle piazze…".

