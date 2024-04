UNO SPIRAGLIO DI NORMALITÀ PER IL POVERO WILLIAM – IL PRINCIPE È COMPARSO PER LA PRIMA VOLTA IN PUBBLICO DA QUANDO LA MOGLIE KATE HA ANNUNCIATO DI AVERE UN CANCRO: IL 41ENNE È STATO FOTOGRAFATO ALLO STADIO DI BIRMINGHAM CON IL FIGLIO GEORGE PER ASSISTERE ALLA VITTORIA DELL'ASTON VILLA CONTRO I FRANCESI DEL LILLE NEI QUARTI DI FINALE DELLA CONFERENCE LEAGUE – PADRE E FIGLIO SEMBRAVANO RILASSATI MA PER LA FAMIGLIA REALE INGLESE E' UN PERIODO NERISSIMO… - VIDEO

(ANSA) - Il principe William è comparso per la prima volta in pubblico da quando il 22 marzo scorso la moglie Kate, 42 anni, in un toccante video aveva rivelato di essere alle prese con un tumore di natura imprecisata e sotto chemioterapia.

Il 41enne erede al trono britannico è stato fotografato ieri sera mentre nello stadio di Birmingham assisteva sorridente con il primogenito George, 10 anni, a una partita della sua squadra del cuore, l'Aston Villa, che ha battuto per 2 a 1 i francesi del Lille nei quarti di finale della Conference League.

principe william kate middleton

Padre e figlio sono apparsi rilassati durante il match e intenti a parlare dei giocatori in campo per poi esultare ai gol segnati dal club inglese. William, fra l'altro presidente della federazione calcistica inglese (Fa), aveva portato altre volte in passato il principe George allo stadio e, come sottolineano i tabloid, quello di ieri sera è stato sicuramente un modo per distrarsi rispetto al periodo difficile attraversato dalla famiglia reale.

A differenza di re Carlo, anch'egli sottoposto a terapia per un cancro, i principi di Galles e i loro tre figli non avevano preso parte al tradizionale appuntamento per la dinastia della messa nella domenica di Pasqua alla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor.

kate middleton