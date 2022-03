SPLASH! - GUARDATE L'INCREDIBILE FILMATO GIRATO IN MESSICO DA UNA BARCA DI TURISTI: UNA BALENA GRIGIA RISALE IN SUPERFICIE E SI CARICA IL MEZZO SULLE SPALLE, SOLLEVANDOLO DALL'ACQUA - "CI STA PORTANDO A FARE UN GIRO" ESCLAMA UNO DEI PASSEGGERI - IL CETACEO HA CONTINUATO A NUOTARE E A INTERAGIRE CON LE PERSONE PER ALTRE DUE ORE... - VIDEO

Balena grigia Messico

Dagotraduzione dal Daily Mail

Barca in Messico trasportata da una balena

Questo è l'incredibile momento in cui una balena grigia si mette sotto a una barca piena di persone e la trascina al largo. Il filmato è stato girato in Messico, in una laguna a Guerrero Negro, sulla costa del Pacifico: vi si vede il cetaceo risalire in superficie mentre si trova sotto la barca e sollevarla fuori dall’acqua, con grande stupore dei passeggeri.

Nel video, girato da Lory Barra l'8 marzo, si sente uno dei passeggeri esclamare: «Ci sta portando a fare un giro!». La balena grigia poi nuota, portando con sé la barca, regalando a chi è sulla barca un'esperienza irripetibile.

Barca in Messico trasportata da una balena 2

Lory, che è di Manhattan Beach in California, ha detto che la balena ha giocato con le persone sulla barca per più di due ore in quello che è stato un «evento estremamente raro».

«Si stava divertendo così tanto a venire da noi tutti per carezze e baci», ha detto. «Per due volte ha sollevato delicatamente la nostra barca sulla schiena e si è allontanata a nuoto con noi. È andata abbastanza veloce da creare una scia tra le mie dita. Questo non succede mai!».

Ha aggiunto che la balena «si è girata a guardarmi alcune volte e abbiamo avuto un'esperienza da anima a anima tra due mammiferi».

Lory ha detto: «Mi ha salutato con la sua pinna pettorale mentre lasciava andare la nostra barca, quasi toccandomi la mano. Era grande il doppio della nostra barca e pesava circa 30 tonnellate».

Barca in Messico trasportata da una balena 3