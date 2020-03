UNA SPLENDIDA QUARANTENA – UNA SIGNORA ITALIANA SI SCAGLIA CONTRO DAGOSPIA PER IL NOSTRO TITOLO SULL'ISOLAMENTO DORATO NELL’HOTEL DI TENERIFE: CARA SIGNORA, NON ERA RIFERITO AGLI ITALIANI MA A QUANTI, IN BARBA AI DIVIETI, FACEVANO BISBOCCIA IN PISCINA, AL RISTORANTE E PUBBLICAVANO TUTTO SUI SOCIAL CON TANTO DI HASHTAG #CORONAVIRUS – SITUAZIONE DENUNCIATA ANCHE DA TURISTI INGLESI. VIDEO: LA TESTIMONIANZA

DAGORISPOSTA

quarantena hotel tenerife 8

Il titolo sulla quarantena dorata nell’hotel di tenerife non era riferito ai nostri connazionali ma a quanti, in barba alle indicazioni, facevano bisboccia in hotel sollazzandosi in piscina e sbocciando al ristorante, documentando tutto con tanto di hashtag #coronavirus – Una situazione denunciata anche da alcuni turisti inglesi allarmati dal fatto che in molti se ne infischiassero delle regole.

quarantena hotel tenerife 9

Come testimonia, tra l’altro, Lara Pennington, 45 anni, di Manchester, in vacanza con i suoi due figli e i suoceri anziani, intervistata da “Good Morning Britain” che qualche giorno fa da una stanza del Costa Adeje Palace Hotel, diceva: «Il governo spagnolo ci ha avvertito che se volevamo lasciare le camere potevamo farlo a patto di indossare mascherine e ci lavassimo le mani.

È evidente che c’è un gran numero di ospiti che non lo sta facendo. La strategia di contenimento non funziona chiaramente, non funzionerà mai. Ci dovrebbe essere una quarantena forzata e, invece, sono spaventata dalla risposta degli altri ospiti dell’hotel alla notizia della diffusione del virus. Molti sono rimasti in piscina a diffondere il virus».

LORENZA CONTRO DAGOSPIA: ''NESSUNA QUARANTENA DORATA''

lorenza, italiana bloccata nll'hotel di tenerife 2

Anticipazione da “Fake - La Fabbrica delle Notizie”

VIDEO

Lorenza, la mamma italiana bloccata insieme al marito e alle due figlie piccole nell’hotel di Tenerife, assieme ad altri nostri connazionali, durante la puntata in onda sul Nove stasera alle 23:30, aggiorna in esclusiva Fake-La Fabbrica delle notizie su come procede la quarantena “forzata” all’interno dell’albergo: “siamo tutti obbligati quando usciamo dalla stanza ad avere la mascherina, nel ristorante ad indossare i guanti” e risponde così a chi, sul sito Dagospia, ha insinuato che il gruppo di nostri connazionali stia trascorrendo una quarantena dorata: “dovrebbe fare ben altro nella vita”.

quarantena hotel tenerife 19

E sui commenti su internet contro di lei, focalizzati sui problemi ben più gravi dei migranti al confine tra Turchia e Grecia, risponde: “...mi vergogno se mi sono lamentata, ma sono comunque una madre... non vuol dire che se ci sono cose molto peggiori di quello che viviamo noi qui, io debba stare in silenzio, ho solo chiesto al mio Governo di darmi una mano a tornare in Italia”.

E conclude con la notizia di un nuovo turista contagiato, che allunga il periodo del loro isolamento, mentre proprio in queste ore il Governo italiano deve prendere la decisione se e come farli rientrare a breve in Italia.

quarantena hotel tenerife 18

QUESTO L'ARTICOLO INCRIMINATO:

SE LA QUARANTENA È QUESTA, VENIAMO PURE NOI – ARRIVANO DELLE BIZZARRE IMMAGINI DAL "H10 COSTA ADEJE PALACE", A TENERIFE, IL COMPLESSO TURISTICO DOVE GLI OSPITI SONO IN QUARANTENA DOPO CHE QUATTRO TURISTI ITALIANI SONO STATI TROVATI POSITIVI AL CORONAVIRUS – I VACANZIERI CON LE MASCHERINE SI GODONO IL SOLE IN PISCINA MENTRE ALTRI SBEVAZZANO CHAMPAGNE. MA NON DOVEVANO STARE CHIUSI IN CAMERA?

quarantena hotel tenerife 5 lorenza, italiana bloccata nll'hotel di tenerife 1

quarantena hotel tenerife 16 quarantena hotel tenerife 15 quarantena hotel tenerife 13 quarantena hotel tenerife 14 quarantena hotel tenerife 10 quarantena hotel tenerife 17 quarantena hotel tenerife 20 quarantena hotel tenerife 7 quarantena hotel tenerife 2 quarantena hotel tenerife 6 quarantena hotel tenerife 11 quarantena hotel tenerife 4 tenerife. hotel in quarantena quarantena hotel tenerife 3 coronavirus tenerife tenerife hotel in quarantena tenerife hotel in quarantena tenerife hotel in quarantena tenerife hotel in quarantena quarantena hotel tenerife 1 quarantena hotel tenerife 12