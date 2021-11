SPOGLIARELLI AL PALO: I NIGHT CLUB NON TROVANO PIÙ BALLERINE DI LAP DANCE - “A CAUSA DELLA PANDEMIA, LE RAGAZZE CHE LAVORANO IN QUESTO SETTORE, CHE SONO QUASI TUTTE STRANIERE, SONO RITORNATE PER BUONA PARTE NEI LORO PAESI D'ORIGINE" – UN DURO COLPO ANCHE PER LE SPOGLIARELLISTE FAMOSE CHE SONO RIUSCITE A COMPENSARE IL CROLLO DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO CON...

Michelangelo Cecchetto per “il Gazzettino”

lap dance 11

«Dopo due stop ora si è ricominciato a lavorare, il pubblico sta tornando, ma il problema è che mancano le ragazze». Insomma, come in tanti settori produttivi, anche per quanto riguarda lo spettacolo, nel caso specifico quello notturno dei night, c'è crisi di personale.

A sottolinearlo è Viviana Pietrobon che con la sorella gemella Sabrina, a Villa del Conte è proprietaria dell'Heaven table lap dance. «Le ragazze che lavorano in questo settore sono quasi tutte straniere - evidenzia Viviana - Con la pandemia sono ritornate per buona parte nei loro paesi d'origine. Per alcune è ancora complesso rientrare in Italia, ma molte altre, anche rimaste qui, nell'incertezza della riapertura, hanno trovato altri lavori ed è impossibile ritornino a fare quello che facevano prima». Insomma, locali dove sono avvenenza, charme, eleganza e bellezza a farla da padrona, sono in crisi e ricercano queste professionalità.

LAP DANCE 6

Non è una situazione, quella della crisi delle spogliarelliste, solo dell'Heaven. Il ridimensionamento ha riguardato anche le artiste famose che nella programmazione dei locali sono le ospiti speciali delle serate. «Sono stati rimodulati i cachet perchè anche per loro la principale fonte di entrata, gli spettacoli dal vivo, per quasi due anni si è fermata. In parte, ma solo in parte, sono riuscite a compensare con gli show a distanza».

Insomma attività a distanza come tanti altri lavoratori. Finchè non si ritornerà a regime, e si spera avvenga prima possibile, anche le star devono adeguare i propri compensi. Viviana e Sabrina continuano l'attività fondata dall'indimenticato papà Giovanni, mancato a 79 anni nel giugno del 2017. Conosciuto da molti e chiamato baffo, per la particolarità appunto dei grandi baffi. Nel 1970 aveva aperto la pizzeria Dal Baffo, in attività, ampliando il bar con il gioco delle bocce. Negli anni'80 vi affiancò un locale che ospitò tantissimi artisti. Per citarne alcuni: Ricchi e Poveri, Rita Pavone e molti altri. Lo spazio chiuse.

LAP DANCE 4

Nel 2001, l'avvio del Paradiso, Heaven in inglese, locale di lap dance gestito da Viviana e Sabrina. Le più giovani di altri tre figli: due ragazze ed un ragazzo. «Il locale ha smesso di lavorare all'inizio di marzo del 2020 - ricorda la dinamica Viviana - Per un breve periodo abbiamo potuto lavorare solo come bar, poi c'è stato un secondo stop, da ottobre 2020 fino a maggio di quest'anno.

I ristori economici sono arrivati in due tranche, molti mesi dopo la scadenza prevista. Lo scorso dicembre quelli disposti quando capo del governo era Conte, ad inizio ottobre quelli che a febbraio Draghi aveva annunciato». Ma le sorelle nonostante il locale chiuso e nessuna data certa di ripartenza hanno rischiato ed hanno investito alcuni dei loro risparmi proprio nell'attività. «Abbiamo deciso di rinnovare il locale pur non sapendo che cosa ci avrebbe aspettato nel futuro prossimo.

LAP DANCE

A noi è servito come sprint per la ripresa - sottolineano le gemelle - ed ora che ci hanno concesso di ritornare a lavorare la scelta che abbiamo fatto è stata vincente. Una scelta che vuole celebrare anche i vent'anni del locale». Una scelta che ora si scontra con il personale artistico che non si trova e che l'Heaven, aperto per tre sere alla settimana, giovedì, venerdì e sabato, sarebbe pronto a contrattualizzare. «La nostra ricerca continua - concludono Viviana e Sabrina - chi lo desidera può presentarsi anche direttamente»."

lap dance 11 lap dance LAP DANCE 1