La condivisione dello spogliatoio con la nuotatrice transgender Lia Thomas è diventata un punto controverso per alcuni dei suoi compagni di squadra dell'Università della Pennsylvania, che si sentono a disagio a cambiarsi davanti a una persona in una fase di transizione di genere.

«È decisamente imbarazzante perché Lia ha ancora parti del corpo maschili ed è ancora attratta dalle donne», ha detto una nuotatrice della squadra al DailyMail.com in un'intervista esclusiva.

Lia ha detto ai suoi compagni di squadra che esce con le donne. Anche se Lia a volte si copre con un asciugamano, c'è una discreta quantità di nudità, ha detto la ragazza. Lei e altriehanno dato un'occhiata alle sue parti intime.

Ha affermato che i membri della squadra hanno sollevato la loro preoccupazione con l'allenatore, cercando di far estromettere Thomas dallo spogliatoio femminile, ma non hanno ottenuto niente.

«Più nuotatrici hanno sollevato il problema, più volte», ha detto l’atleta di UPenn. «Ma in pratica ci è stato detto che non potevamo ostracizzare Lia non avendola negli spogliatoi e che non c'è niente che possiamo fare al riguardo, che in pratica dobbiamo girarci e accettarlo, oppure non possiamo usare il nostro spogliatoio».

«È davvero sconvolgente perché a Lia non sembra importare come fa sentire gli altri», ha continuato la ragazza. « 35 di noi dovrebbero semplicemente accettare di essere a disagio nel nostro spazio e nello spogliatoio per rispettare i sentimenti di una persona sola».

Ha detto che la gestione da parte di UPenn del problema degli spogliatoi è emblematica dell'approccio generale della scuola sulla controversia su Lia Thomas, con la scuola che si fa in quattro per far sentire Thomas il benvenuto senza sembrare preoccupato di come ciò influisca sui suoi compagni di squadra.

«La scuola era così concentrata sull'assicurarsi che Lia stesse bene e sul fare tutto ciò che poteva fare per lei, che non ha nemmeno pensato al resto di noi», ha detto il compagno di squadra a DailyMail.com.

«Sembra che le donne che hanno costruito questo programma e le persone che erano qui prima di Lia non contino. Ed è frustrante perché Lia non sembra essere infastidita da tutte le attenzioni, per niente. In realtà sembra che le piaccia. Ha colpito tutti noi molto più di quanto abbia colpito lei».

Il mese scorso la scuola ha rilasciato una concisa dichiarazione secondo cui stava offrendo servizi di salute mentale agli studenti-atleti. Thomas, 22 anni, ha intenzione di rompere il suo silenzio di lunga data e condividere in esclusiva la sua storia con Sports Illustrated, è stato annunciato mercoledì.

La NCAA, che ha stabilito le regole che consentono agli atleti transgender di competere dopo aver completato un anno di terapia ormonale, si è recentemente lavata le mani della lite, annunciando che la partecipazione transgender sarà ora determinata dall'organo di governo nazionale di ogni sport. Nel caso di Thomas, questo ricadrebbe sotto USA Swimming, che sta valutando una nuova politica.

«USA Swimming crede fermamente nell'inclusività e nell'opportunità per tutti gli atleti di sperimentare lo sport del nuoto in modo coerente con la loro identità ed espressione di genere», ha dichiarato la scorsa settimana USA Swimming. «Crediamo fortemente anche nell'equità competitiva e, come molti, stiamo facendo del nostro meglio per imparare ed educarci all'equilibrio appropriato in questo spazio».