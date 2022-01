SPOTIFY IN PREDA AL PANICO - IL CEO DANIEL EK: "CI SONO MOLTE PERSONE E OPINIONI SU SPOTIFY CON CUI SONO FORTEMENTE IN DISACCORDO" - DOPO LE POLEMICHE DEFEZIONI DI ROCK STAR COME NEIL YOUNG E JONI MITCHELL, IN POLEMICA CON IL PODCAST NO-VAX DI JOE ROGAN, LA PIATTAFORMA MUSICALE HA PERSO 2 MILIARDI DI DOLLARI E ANCHE HARRY E MEGHAN STANNO METTENDO IN DISCUSSIONE IL LORO RICCO CONTRATTO...

Daniel Ek, di Spotify, è in preda al panico per le defezioni delle rock star Neil Young, Joni Mitchell, Nils Lofgren, Peter Frampton e altri che stanno parlando contro lo streamer. Stanno tirando fuori la loro musica sulla disinformazione trasmessa dal podcaster di destra Joe Rogan.

Ora Ek dice che ci saranno nuove regole su come sarà diffusa la disinformazione. Spotify lo consentirà comunque, ma ti diranno che è sbagliato in anticipo. Quindi sarà una scelta degli ascoltatori se accettare informazioni false. Non è fantastico?

Ek dice: «Personalmente, ci sono molte persone e opinioni su Spotify con cui sono fortemente in disaccordo». Ma li lascerà stare perché può fare soldi con loro. Ed è di questo che si tratta.

Il prezzo delle azioni Spotify è sceso di 70 dollari dal 3 gennaio. Questo fermerà la partenza delle rockstar? Ne dubito.

Ecco cosa ha detto Daniel Ek. Noterai che Ek non menziona la situazione di Neil Young o nessuno dei musicisti per nome. Ma il panico è lì tra le righe.

«Abbiamo creato Spotify per consentire al lavoro dei creator di tutto il mondo di essere ascoltato e apprezzato a livello globale. Crediamo che ascoltare sia tutto. Quasi tutti gli argomenti hanno persone con opinioni opposte. Personalmente, ci sono molte persone e opinioni presenti su Spotify con le quali sono in forte disaccordo. Sappiamo di avere un ruolo fondamentale da svolgere nel supportare l'espressione dei creator, bilanciandola con la sicurezza dei nostri utenti. In questo senso, a mio giudizio è importante non assumere una posizione di censura verso i contenuti, con la sicurezza, allo stesso tempo, che ci siano regole in vigore e conseguenze per coloro che le violano».

In merito alle polemiche riguardanti il podcast di Joe Rogan, «stiamo lavorando per aggiungere un disclaimer a qualsiasi episodio di podcast che includa una discussione sul Covid”» ha spiegato Ek: «Questo avviso indirizzerà gli ascoltatori al nostro hub dedicato al Coronavirus, una risorsa che fornisce un facile accesso a fatti basati sui dati, informazioni aggiornate condivise da scienziati, medici, accademici e autorità sanitarie pubbliche in tutto il mondo, nonché collegamenti a fonti attendibili».

Uno «sforzo per combattere la disinformazione», che, secondo EK, è perfettamente coerente con la linea adottata da Spotify sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria: «In questo senso siamo sempre stati orientati all’azione», ha fatto sapere il manager, «abbiamo lanciato una serie di risorse educative e campagne di sensibilizzazione sviluppando e promuovendo un hub informativo globale sul Covid. Abbiamo donato spazi pubblicitari a varie organizzazioni per la sensibilizzazione sui vaccini, fondi all'Organizzazione mondiale della sanità e al progranna Covax per aumentare l'equità del vaccino, sostenendo la raccolta fondi Go Give One. E abbiamo istituito un progetto di rilievo musicale per supportare la comunità creativa. Anche se questo non è un elenco completo delle nostre attività, spero che diano un'idea di quanto seriamente abbiamo affrontato la pandemia come azienda».

«Prendiamo questo sul serio, e continueremo a collaborare con esperti e investire molto nelle funzionalità della nostra piattaforma e nelle capacità dei prodotti a beneficio sia dei creator che degli ascoltatori”, ha concluso Ek: “Questo non significa che lo faremo sempre bene, ma ci impegniamo a imparare, crescere ed evolvere».

Il primo è stato Neil Young, poi è arrivata Joni Mitchell e ora hanno bussato alle porte di Spotify anche Harry Windsor e Meghan Markle. L’ex coppia reale ora si occupa soprattutto di intrattenimento. Con le loro 11 società registrate tutte nel Delaware (stato americano ai limiti del paradiso fiscale) hanno in programma nei prossimi mesi di sfornare podcast, libri e serie tv sulla loro storia dentro e fuori Buckingham Palace. Harry e Meghan hanno firmato anche un contratto con Spotify, da (riportano le agenzie) 1,8 milioni di sterline.

Un contratto che ora è messo in discussione dal podcast di Joe Rogan, noto per rilanciare spesso fake news. La coppia si è unita alla battaglia di Young e Mitchell e in un comunicato ha scritto: «Lo scorso aprile abbiamo iniziato a esprimere preoccupazione ai nostri partner di Spotify per le conseguenze fin troppo reali della disinformazione sul Covid sulla piattaforma. Centinaia di milioni di persone possono essere danneggiate dalla cattiva informazione ogni giorno. Contiamo su Spotify per apportare delle modifiche e continueremo a lavorare insieme se lo farà».

Il valore di mercato di Spotify è sceso di oltre 2 miliardi di dollari negli ultimi giorni dopo che Neil Young ha ritirato la sua musica. Le azioni sono crollate di circa il 12% dalla scorsa settimana.

Young aveva ritirato le sue canzoni dalla piattaforma musicale mercoledì perché, ha detto, Spotify era diventato "una forza molto dannosa" nel diffondere disinformazione su COVID. Young ha fatto riferimento a una lettera aperta di professionisti medici all'inizio di questo mese che esortava Spotify a reprimere la disinformazione COVID sul podcast "The Joe Rogan Experience".

Le azioni di Spotify sono scese di circa il 6% dopo mercoledì. Mentre gran parte del mercato è sceso nell'ultima settimana, le perdite di Spotify sono state più significative a seguito delle critiche sullo spettacolo di Rogan e sulla mossa di Young.

Questa non è la prima volta che i critici danno la caccia a "The Joe Rogan Experience" per le sue controverse inclinazioni di notizie e politica, in particolare sulla pandemia. Il podcast si è trasferito da Apple nel settembre 2020 con un accordo stimato in 100 milioni di dollari, poi è diventato un'esclusiva di Spotify nello stesso anno.

