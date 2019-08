SPRAY CONNECTION – LA BANDA DI CORINALDO NON È UN FENOMENO ISOLATO. ANZI, TANTISSIMI RAGAZZI DI PROVINCIA HANNO UNA DOPPIA MALAVITA: C’È LA BANDA DEI MODENESI, DEI GENOVESI, DEI TORINESI – SI CONOSCONO TRA LORO, SI RISPETTANO E GRAZIE AI SOCIAL SI COPRONO A VICENDA: IL CODICE D’ONORE E IL LINGUAGGIO DERIVATO DAI TRAPPER: “FRA”, “VECCHIO”, “ZIO”… – VIDEO

Il momento in cui crolla la balaustra fuori dalla discoteca, cadono i ragazzi

Gianluca Pedrazzi per “la Stampa”

ANDREA CAVALLARI CORINALDO

Un vocabolario e un codice d' onore da rispettare. Anche quando ci si trova faccia a faccia dentro il locale dove si vuole colpire. Tra di loro si chiamano "Fra", "Vecchio", "Zio". Lo ripetono all' infinito nelle pagine e pagine di intercettazioni dei carabinieri che gli piazzano le cimici nelle auto. Un disco. Come quello dei trapper. Dei loro idoli che, inconsapevolmente, gli davano il calendario delle serate dove colpire. In tutto il centro Nord.

C' è la banda dello spray dei Modenesi e ci sono quelle dei Genovesi e dei Torinesi.

ugo di puorto

Chissà se ne salteranno fuori altre di bande in questa storia che apre un drammatico squarcio sulla doppia vita di tanti ragazzi di provincia.

LA STRAGE DI CORINALDO

Tutti, modenesi, genovesi, torinesi, tra loro si rispettavano. Si "marcavano" a vicenda attraverso i social network. E proprio attraverso questi canali, e in particolare grazie alle foto, i video e i commenti pubblicati in rete, riuscivano a controllare i locali frequentati dagli altri e, in alcuni casi, anche le azioni delittuose commesse.

LA LOCANDINA DEL CONCERTO DI SFERA EBBASTA A CORINALDO

Come in tutte le organizzazioni malavitose - anche se con la carta d' identità fresca dei diciotto anni o poco più, con i tatuaggi, i Rolex, la musica a palla dei trapper nelle auto durante i viaggi di lavoro - anche nella banda modenese c' erano anche le "donne dei boss" Che qui, però, sono ragazzine.

raffaele mormone

A una bastano cinquanta euro per fare da taxi e portare il gruppo sul posto dove mettere a segno il colpo. «Non me li dai?». Lei non ci pensa un attimo a passare nella banda dei Genovesi per altre spedizioni e fare bottino nelle discoteche. Complici di delinquenti per un pugno di euro.

ugo di puorto

E pure informatrici dei movimenti dei rivali fino ad arrivare a dare indicazioni precise sugli spostamenti per scippare il bottino al gruppo tradito o che non aveva rispettato i patti sconfinando. Gli inquirenti parlano di "competenza territoriale" con un' operatività criminale in concorrenza con analoghe organizzazioni. Ecco perché se una gang invade l' altro territorio, se sconfina, il codice d' onore viene stracciato. E la ritorsione, la vendetta è immediata. «Rispetto per chi rispetta... loro non si mettono in mezzo e ti lasciamo fare quello che vuoi... Infatti abbiamo fatto bene a quello che passava a lasciargliela, a fargliela fare. Loro han visto che stavamo dietro e siamo rimasti fermi. È così la cosa bella tra squadre. Rispetto. Senza fare i bambocci, senza rubarsi», le parole di un componente della banda dei sette arrestati. Come quella sera di aprile alla discoteca Mojito di Città di Castello, nel Perugino, quando Modenesi e Genovesi si ritrovano di fronte.

andrea cavallari

Quelli della Lanterna anticipano i rivali negli scippi di collanine d' oro. «Fra non dovevate farlo!» è la reazione di uno del gruppo che poi pensa alla ritorsione. Ma i rivali sono in otto e allora... «Li bussiamo la prossima volta. Tanto quello lo ribecchiamo!». O del litigio avuto sempre con i Genovesi nella discoteca "Nord Est" di Coldogno. È il 7 marzo scorso. I liguri rivendicano il furto di una collana da parte dell' altra gang. Ed è scontro.

raffaele mormone

