25 nov 2021 11:51

SPREMUTA D’ORANGE - STEPHANE RICHARD, CEO DI ORANGE, SI È DIMESSO DALLA GUIDA DEL PRINCIPALE OPERATORE TELEFONICO FRANCESE DOPO LA CONDANNA PER COMPLICITÀ IN APPROPRIAZIONE INDEBITA DI FONDI PUBBLICI: LASCERÀ ENTRO GENNAIO - FU NOMINATO NEL 2011 PER RISOLLEVARE IL COLOSSO, CHE ALL’EPOCA AFFRONTAVA UN BRUTTO MOMENTO PER VIA DI ALCUNI SUICIDI, A CAUSA DI UN SISTEMA GENERALIZZATO DI MOBBING…