SPUTNIK NELL’OCEANO - FORSE IL VACCINO DI PUTIN NON È COSÌ EFFICACE: IN RUSSIA NELLE ULTIME 24 ORE CI SONO STATI 10.407 NUOVI CASI DI COVID-19 E 399 MORTI. È LA CIFRA GIORNALIERA PIÙ ALTA DAL 7 MARZO - LA SITUAZIONE È PARTICOLARMENTE PREOCCUPATNE A MOSCA, DOVE SIAMO TORNATI AI LIVELLI DI GENNAIO, CON 4.124 CONTAGI IN UN GIORNO - ANCHE NEL REGNO UNITO LA CURVA TORNA A SALIRE PER COLPA DELLA VARIANTE INDIANA, MA I CONTAGI GRAVI (E QUINDI I DECESSI) SONO POCHI GRAZIE ALLA VACCINAZIONE…

La Russia ha documentato 10.407 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, la cifra giornaliera più alta dal 7 marzo 2021, portando il conteggio totale dei casi a 5.156.250. Lo fa sapere il centro di crisi federale anti-coronavirus, citato da Interfax.

La situazione è ancor più grave a Mosca, dove con 4.124 nelle 24 ore si è tornati ai livelli visti il 16 di gennaio. Il bollettino indica poi 399 morti nelle ultime 24 ore, rispetto ai 379 del giorno precedente. Il totale ufficiale delle vittime ha raggiunto quota 124.895, benché i dati sulla mortalità in eccesso suggeriscano un costo, in termine di vite umane, ben più alto.

Gb, picco di contagi da 4 mesi ma solo 6 i morti - S'impenna il rimbalzo di casi di Covid nel Regno Unito, alimentato dalla variante Delta (ex indiana) fino a 7.540, picco giornaliero degli ultimi 4 mesi. Ma la corsa ai vaccini, accelerata ulteriormente dal governo Johnson con l'inclusione degli over 25 e un record di 1 milione di prenotazioni nelle ultime 24 ore, sembra continuare a frenare l'impatto di questa minaccia sui contagi gravi: con non più di 6 morti da ieri a oggi e un numero di ricoverati in aumento contenuto fino a una somma di poco più di mille in tutti i reparti nazionali. Le dosi totali somministrate salgono a 69,3 milioni, inclusi 28,5 milioni di richiami.

