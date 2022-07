SRI LANKA SBILENCA – IL PAESE ASIATICO È NEL CAOS DOPO LA FUGA ALLE MALDIVE DEL PRESIDENTE, GOTABAYA RAJAPAKSA: IL PREMIER RANIL WICKREMESINGHE È STATO NOMINATO PRESIDENTE AD INTERIM, MA PER LE STRADE CONTINUANO LE PROTESTE E GLI SCONTRI CON LA POLIZIA – I MANIFESTANTI HANNO FATTO IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA TV DI STATO E NELL’UFFICIO DEL PREMIER – VIDEO + FOTO DELLE PROTESTE: I TUFFI NELLA PISCINA DEL PALAZZO PRESIDENZIALE E IL BARBECUE IN GIARDINO

ranil wickremesinghe

1 - SRI LANKA: 'IL PRESIDENTE È FUGGITO DAL PAESE IN AEREO'

(ANSA-AFP) - Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è fuggito dal Paese in aereo. Lo affermano delle fonti ufficiali.

Rajapaska, contestato nelle rivolte di piazza di questi giorni, sarebbe fuggito in piena notte (in serata in Italia) a bordo di un aereo militare diretto alle vicine Maldive, fanno sapere fonti dell'immigrazione cingalese. Fra i passeggeri del velivolo militare Antonov An-32, decollato dal principale aeroporto internazionale dello Sri Lanka, il 73/enne presidente, sua moglie e una guardia del corpo.

proteste in sri lanka

2 - SRI LANKA: IL PRESIDENTE È ARRIVATO ALLE MALDIVE

(ANSA-AFP) - Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è arrivato alle Maldive. Lo hanno riferito fonti locali. Rajapaska, contestato nelle rivolte di piazza di questi giorni, era fuggito in piena notte dal suo Paese in aereo. Il leader 73enne, sua moglie e una guardia del corpo sono stati portati sotto scorta della polizia in un luogo sconosciuto dopo essere arrivati a bordo di un aereo militare Antonov-32 dallo Sri Lanka, ha detto un funzionario dell'aeroporto di Malé.

3 - SRI LANKA: IL PRESIDENTE IN FUGA È ATTERRATO ALLE MALDIVE

gotabaya rajapaksa

(ANSA-AFP) - Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, indicato dalla sollevazione popolare come responsabili della drammatica crisi economica nel Paese, è atterrato alle Maldive con un aereo militare. Il leader 73enne, che ha promesso di dimettersi e che ieri aveva tentanto senza successo di lasciare il Paese, è decollato alle prime ore di oggi dall'aeroporto internazionale di Colombo con la moglie e una guardia del corpo a bordo di un Antonov-32, hanno riferito i funzionari dell'immigrazione all'AFfp.

Un funzionario dell'aeroporto di Malé, la capitale delle Maldive, ha dichiarato che l'aereo è atterrato e i tre passeggeri sono stati portati sotto scorta dalla polizia verso una destinazione al momento sconosciuta. Secondo fonti aeroportuali dello Sri Lanka, l'aereo è stato trattenuto per più di un'ora sulla pista dell'aeroporto in attesa dell'autorizzazione ad atterrare alle Maldive.

proteste in sri lanka

"Ci sono stati alcuni momenti di tensione, ma alla fine tutto è andato bene", ha dichiarato un funzionario dell'aeroporto a condizione di anonimato. Ieri il presidente è stato allontanato dall'aeroporto di Colombo dai funzionari dell'immigrazione e alcuni dei suoi consiglieri avevano pensato di far fuggire Rajapaksa e il suo entourage su una nave pattuglia, ha dichiarato una fonte della difesa.

SRI LANKA DICHIARA STATO D'EMERGENZA DOPO FUGA PRESIDENTE

proteste in sri lanka manifestanti nel palazzo presidenziale

(ANSA-AFP) - Lo Sri Lanka ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale poche ore dopo la fuga del presidente Gotabaya Rajapaksa, ha dichiarato l'ufficio del primo ministro.

"Poiché il presidente è fuori dal Paese, è stato dichiarato lo stato di emergenza per gestire la situazione nel Paese", ha detto il portavoce del premier Dinouk Colombage.

Quattro giorni fa migliaia di dimostrati hanno assaltato la residenza di Rajapaksa, ritenuto responsabile della drammatica crisi economia in cui si trova il Paese. Il presidente è fuggito alle Maldive.

4 - SRI LANKA: LACRIMOGENI SU MANIFESTANTI FUORI UFFICIO PREMIER

ranil wickremesinghe gotabaya rajapaksa

(ANSA-AFP) - La polizia dello Sri Lanka ha sparato gas lacrimogeni per contenere migliaia di manifestanti riuniti oggi davanti all'ufficio del primo ministro. I dimostranti chiedono le dimissioni del premier Ranil Wickremesinghe e del presidente Gotabaya Rajapaksa, così' come aveva promesso prima di lasciare il Paese per rifugiarsi alle Maldive.

5 - SRI LANKA: PREMIER NOMINATO PRESIDENTE A INTERIM

(ANSA) - Il premier dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe è stato nominato presidente facente funzioni. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento.

"A causa della sua assenza dal Paese, il presidente Gotabaya Rajapaksa mi ha riferito di aver nominato il primo ministro presidente ad interim, secondo i dettami della Costituzione", ha affermato MahindaYapa Abeywardana, presidente del Parlamento, in un breve messaggio in tv.

proteste in sri lanka 4

Rajapaksa, che aveva promesso di dimettersi oggi, si trova alle Maldive, dopo essere fuggito da Colombo. Secondo la costituzione dello Sri Lanka, in caso di dimissioni del presidente, il premier diventa capo dello stato ad interim fino a che il Parlamento non elegge un deputato a quella carica.

Il mandato dura fino alle prossime elezioni, al momento previste a novembre 2024. I manifestanti - le cui proteste hanno provocato la fuga di Rajapaksa - hanno contestato anche la nomina di Wickremesinghe: stamane la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni per impedire alla folla di dare l'assalto alla sua residenza.

6 - SRI LANKA, OPPOSIZIONE CONTESTA NOMINA PRESIDENTE AD INTERIM

(ANSA) - Poco dopo la nomina di Ranil Wickremesinghe come Presidente ad interim dello Sri Lanka, il leader dell'opposizione, Sajith Premadasa, ha affermato che la nomina non ha valore ai sensi della Costituzione e che, pertanto, Wickremesinghe non ha il potere di proclamare lo stato di emergenza o il coprifuoco.

residenza privata del presidente a fuoco colombo, sri lanka 1

A Colombo continuano intanto le manifestazioni, in una situazione sempre più caotica, in cui il rischio di scoppi di violenza è sempre più forte; la Polizia ha sparato lacrimogeni per allontanare dalla residenza del Premier nominato Presidente le migliaia di manifestanti che la stanno assediando; le Nazioni Unite hanno avviato l'evacuazione del loro compound. (ANSA).

7 - SRI LANKA, MANIFESTANTI NELLA SEDE DELLA TV DI STATO

(ANSA-AFP) - I dimostranti anti-governativi dello Sri Lanka hanno fatto irruzione nella sede della tv di stato a Colombo: lo mostrano le immagini della stessa emittente.

8 - SRI LANKA: MANIFESTANTI IRROMPONO NELL'UFFICIO DEL PREMIER

(ANSA-AFP) - Nello Sri Lanka i manifestanti anti-governativi hanno fatto irruzione nell'ufficio del primo ministro Ranil Wickremesinghe appena nominato presidente facente funzioni: lo mostrano le immagini delle tv locali.

