29 dic 2021 18:33

STA PER FINIRE LA PACCHIA PER GLI INFLUENCER NEI PARADISI FISCALI - STRETTA DELLA FRANCIA SULLE STAR DEI SOCIAL CHE FANNO I SOLDONI DA DUBAI SFRUTTANDO LA TASSAZIONE SOTTO IL 5% DEGLI EMIRATI ARABI - ORA PARIGI SI MUOVE PER RECUPERARE LE TASSE SUGLI INCASSI PER I LORO POST CHE MACINANO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO. E MOLTI ALTRI PAESI POTREBBERO SEGUIRE L’ESEMPIO