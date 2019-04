UNO STADIO CALDO ANZI HOT - GIRATO UN FILM PORNO NEL PARCHEGGIO DEL “WANDA METROPOLITANO”, CASA DELL’ATLETICO MADRID - IL FILM, VOLUTO DAL PRODUTTORE IGNACIO ALLENDE, SAREBBE STATO GIRATO IN PIENO GIORNO - I TIFOSI SI SONO SUBITO INDIGNATI PER LA “PROFANAZIONE” DEL LORO STADIO…

Da https://www.foxsports.it

Che il Wanda Metropolitano sia uno stadio particolarmente "caldo" è noto a tutti ma la notizia svelata dal Mundo Deportivo non riguarda la grande passione che i tifosi dell'Atletico Madrid dimostrano in ogni partita nell'impianto della capitale spagnola.

Il quotidiano catalano ha infatti svelato che il produttore pornografico Torbe (nome d'arte di Ignacio Allende) ha pubblicato sul suo sito un video a luci rosse girato proprio nel parcheggio dello stadio dei Colchoneros. Il film a luci rosse sarebbe stato ripreso addirittura in pieno giorno al di fuori del Wanda Metropolitano. Con i tifosi dell'Atletico Madrid che si sono subito indignati per il modo in cui il loro stadio sia stato "sconsacrato".

