STAMO FRESCHI! E' ARRIVATO L'ANTICICLONE AFRICANO: SI PREANNUNCIA UNA SETTIMANA TORRIDA (E NOTTI MOLTO AFOSE) - IL TERMOMETRO ARRIVERA' A 40 GRADI NELLA PIANURA PADANA, NEL FOGGIANO E NELLE ZONE INTERNE DELLA SARDEGNA - AL NORD IL PICCO DI CALDO SARA' TRA MARTEDI' E MERCOLEDI', AL SUD TRA GIOVEDI' E VENERDI'...

Dal corriere.it

caldo in arrivo 1

Lunedì 20 giugno apre una settimana di caldo intenso, con l’anticiclone africano che dopo aver lasciato Spagna e Francia, Paesi dove si sono registrate temperature record per giugno, si appresta a interessare l’Italia. Si raggiungeranno infatti punte di 40 gradi nella pianura padana, nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna.

Al Nord il picco sarà tra martedì e mercoledì, mentre al Sud tra giovedì e venerdì. Ma già lunedì i termometri inizieranno la loro salita verso l’alto a partire dalla regioni del Nord e del Centro. Si registreranno 35 gradi su gran parte dell’Emilia e in città come Bologna e Ferrara che sono in bollino arancione. Qualche grado in meno al Centro-Sud nonostante i termometri saranno comunque in salita anche su queste regioni.

caldo in arrivo 2

Nord

Fin dalle prime ore del giorno il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; con il passare delle ore possibili temporali soprattutto lungo i rilievi alpini orientali con il rischio di grandinate. A Milano previsti fino a 37 gradi in città. Bologna e Ferrara in bollino arancione per l’Agenzia ambientale dell’Emilia Romagna, giallo sul resto della regione.

Centro e Sardegna

caldo in arrivo 4

Bel tempo prevalente, stabile e soleggiato su tutti i settori; non sono previste precipitazioni. Venti deboli e mari caldi e calmi.

Sud e Sicilia

Giornata stabile e ampiamente soleggiata con temperature in ulteriore lieve aumento dappertutto. Venti deboli variabili, mari generalmente calmi.