Natalia Aspesi per "la Repubblica"

famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle

L' 8 marzo 2021, festa della donna possibilmente maltrattata, celebrato ieri con una magnificenza (o munificenza?) mai vista, ha trovato la sua patrona: sposa e madre esemplare, attualmente incinta, di famiglia d' origine sconnessa, ex divorziata, afroamericana di lucente bellezza, di professione attrice in carriera: diventata principessa sposando un bel principe infelice come sognavano le bambine prima delle Barbie, assoggettandosi a una famiglia reale di breve passato e ormai assuefatta agli scandali ma non pentita dei suoi antipatici errori.

Natalia Aspesi

Ecco la sublime Meghan Markle oggi duchessa del Sussex, nuora della mitica Principessa del Popolo, quella che viva sarebbe stata sua suocera e magari si sarebbero detestate, ma di cui oggi vuole giustamente evitare il doloroso, tumultuoso, tragico destino. E quello di duchessa infelice.

Con l' intervista lacrime e sangue in un rasserenante giardino fiorito, annunciata da settimane e concessa a Oprah Winfrey, la maga del ramo e pure lei afroamericana, la nuova rovinafamiglie reali con l' appoggio o addirittura la complicità del suo aitante Harry, ha praticamente raso al suolo Buckingham Palace e le altre residenze principesche, con dentro la nonna e il nonno dello sposo, il babbo erede al trono e la matrigna, il fratello anche lui erede, la sua signora e i tre piccini pure loro eredi. E tutti gli altri congiunti vicini e lontani.

meghan markle frigna da oprah

Anche il premier Johnson che avrebbe ben altri drammi da risolvere, è costernato, anche il Paese, con insormontabili problemi è arrabbiato e c' è chi chiede di dar fuoco alla monarchia, chi di impiccare i Sussex, i più miti di togliere alla coppia probabilmente cara ai repubblicani il titolo;

chissà quanto gliene importa ai due, che sempre per volere della Casa detta con disprezzo la Ditta, non ricevono più una sterlina e sopravvivono per ora, con un certo agio, con il denaro che Harry ha ereditato dalla mamma, più quelli che guadagneranno, a palate, con cinema, interviste, altro.

lady diana

È come se fosse apparso il fantasma di Diana nel ruolo di Banquo in un Macbeth 2021, a ricordare le angherie da lei subite, i tentativi di suicidio, la persecuzione dei reporter sino a procurarle la morte. E si può capire come il ripetersi del linciaggio reale, questa volta alla moglie, possa avere ferito il principe nel ricordo della mamma non del tutto esemplare ma comunque molto amata e per sempre rimpianta e pianta.

Certo Diana quando fu scelta dalla Regina era una adolescente vergine, di candida bellezza, di famiglia più antica e aristocratica dei Windsor, con la sola colpa di non essere amata dal marito.

harry e meghan intervista a oprah winfrey

Pur essendo invece molto amata dal suo, pare strano che Meghan abbia immaginato che quella famiglia così fuori tempo avrebbe accettato i suoi pregi o difetti così poco regali.

Due Ingenui insomma, ma bisogna pur vivere: forse la famiglia reale non ha visto Bridgerton in cui la moglie di re Giorgio III è la candida tedesca Carlotta di Meclemburgo, nella miniserie interpretata appunto da un' attrice di colore. Forse non ha visto neppure Vittoria e Abdul , il film di Frears in cui l' ottantenne regina scandalizza i tanti figli e la corte affezionandosi troppo al giovane segretario indiano dalle tante mogli.

harry e meghan con oprah

Forse sì, l' animo di sovrani pur forzatamente democratici non riesce a contemplare un familiare colorato, in fondo lo era leggermente anche l' ultimo amore di Diana, Dodi al-Fayed: e certo di tutti gli ultimi errori degli attuali Windsor, secondo quel che han detto i principi, il più incomprensibile, se vero, è stato quello di non assicurare la protezione al piccolo Archie che almeno per ora pare rosato come il babbo; e a non dare un appannaggio a Meghan stessa che, da femminista americana, non vuole farsi mantenere dal marito: ma poteva la principessa del Sussex lavorare a pagamento?

lady diana dodi al fayed 2

Tornando all' epocale 8 marzo 2021, in cui il massimo spazio è stato occupato da gruppi di fanciulle spettinate vittime di maschi che dicono loro tettona oppure cretina, a cui non è venuto mai in mente di rispondere, eventuali lettori e lettrici mi scusino, "fanculo!" Meghan per quanto duchessa e tutto il resto si presenta adesso come massima vittima di ogni razzismo soprattutto verso le donne, e il femminismo di oggi dovrebbe essere dalla sua parte, escludendo chi l' ha sempre detestata perché ha osato sposare un principe senza essere principessa, o perché per sposarsi ha smesso di lavorare, a scelta.

A meno che in tempi in cui gli anziani sono di moda per la loro fragilità e si fa di tutto per circondarli di ogni attenzione anche non richiesta, vaccinandoli a carrettate (non dovunque però), ci sia chi pensi: "Poveri vecchi, come si fa a essere cattivi con una regina sia pure crudelissima che però in aprile compirà 95 anni e il suo consorte che non conta gran che ma che in giugno ne compirà 100"?

