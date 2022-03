A STAR IS BORN – SEGNATEVI QUESTO NOME: EMILIA JONES, 19ENNE INGLESE E ATTRICE PROTAGONISTA DI “CODA”, LA PELLICOLA CHE SI È PORTATA A CASA TRE OSCAR, TRA CUI MIGLIOR FILM – È SALITA SUL PALCOSCENICO A 8 ANNI E DA ALLORA HA RECITATO IN SERIE TV FINO ALLA CONSACRAZIONE NEL FILM IN CUI INTERPRETA L'UNICA PERSONA UDENTE NELLA SUA FAMIGLIA. PER IL RUOLO HA IMPARATO LA LINGUA DEI SEGNI, HA PRESO LEZIONI DI CANTO E SI È DOVUTA METTERE AL TIMONE DI UN PESCHERECCIO – FATE POCA IRONIA SULLA STORIA DELLA "CODA ALLA VACCINARA": L’ACRONIMO STA PER FIGLIO DI ADULTI NON UDENTI… VIDEO

Per molti è l’astro nascente di Hollywood, l’attrice da tenere d’occhio nei prossimi anni. E in effetti l’interpretazione di Emilia Jones, 19 anni, protagonista di CODA, la pellicola che ha vinto la statuetta come miglior film, non è passata inosservata.

Nata a Londra, è figlia di una trapezista e di Aled Jones, presentatore di “Songs of Praise”. Ha fatto il suo debutto sul palcoscenico a 8 anni nel musical “Shrek”, per poi farsi notare per la sua piccola interpretazione in “Doctor Who” e nel riadattamento di “Henry James's The Turn of the Screw”. Nel dicembre 2018, ha avuto la sua grande occasione quando è stato annunciato che era stata scelta per interpretare Kinsey Locke, uno dei personaggi principali della serie drammatica di Netflix “Locke & Key”.

Infine l’occasione che l’ha fatta entrare nel mondo delle star di Hollywood: l’interpretazione di Ruby in CODA, acronimo Child of Deaf Adults, ovvero figlio di adulti non udenti. Nel film la protagonista è l'unica persona udente nella sua famiglia. Quando l'attività di pesca della famiglia viene minacciata, Ruby si ritrova divisa tra il perseguire il suo amore per la musica e il desiderio di andare al Berklee College of Music e la sua paura di abbandonare i suoi genitori.

Non solo la ragazza ha dovuto imparare la lingua dei segni americana (ASL) e avere un accento americano per il ruolo, ma ha dovuto capire come guidare un peschereccio e prendere lezioni di canto. I suoi sforzi sono stati ripagati, dopo aver recentemente vinto l'Hollywood Music in Media Award per la migliore performance sullo schermo.

«La lingua dei segni e il canto sono le cose su cui ho dovuto lavorare di più – ha raccontato Emilia – Mi sono allenata per nove mesi. È stato un sacco di duro lavoro, ma è stato così gratificante quando ho finito. CODA sta per figlio di adulti sordi e il mio personaggio Ruby è un CODA. Ho parlato con molti CODA durante la preparazione perché rappresentano una comunità a cui non appartengo, quindi volevo fare la parte in modo accurato. Essere sordi è molto più della lingua dei segni, è un'esperienza che nessuna persona udente può capire».

Di recente ha iniziato a girare l'adattamento cinematografico del racconto di Kristen Roopenian, “Cat Person”. Emilia interpreterà Margo, una studentessa di 20 anni («una ragazza molto forte e sicura di sé... è carina e lo sa») che viene coinvolta da un uomo più anziano. «Cat Person tocca l'area grigia del consenso - ha detto Emilia - tutti hanno una storia di Cat Person. È diverso da tutto ciò che ho fatto prima. Penso che sia eccitante perché quando cresci, improvvisamente i ruoli diventano da adulti e sono più interessanti e più stimolanti».

