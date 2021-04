STAR WARS CINESE – PECHINO VUOLE CONQUISTARE LO SPAZIO PER INDEBOLIRE GLI STATI UNITI – LA CINA STA COSTRUENDO LASER E MISSILI DA PUNTARE CONTRO I SENSORI DI AEREI E SATELLITI NEMICI – PROSSIMA TAPPA, LA STAZIONE SPAZIALE, POI ANDRANNO DRITTI SULLA LUNA – L’OBIETTIVO E' SUPERARE TECNOLOGICAMENTE L'AMERICA E "PERSEGUIRE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE A SPESE DI WASHINGTON"

Dagotraduzione da The Sun

Missili

La Cina sta lavorando alla costruzione di armi che siano in grado di fermare le minacce dal cielo e dallo spazio, in particolare gli aerei degli Stati Uniti. La nuova tecnologia dovrebbe accecare i sensori dei velivoli nemici.

La National Intelligence ha pubblicato un rapporto in cui descrive gli sforzi compiuti dall’esercito, che entro il 2022 porteranno la Cina, secondo le autorità, ad ugugliare se non a superare la tecnologia statunitense.

L’Esercito popolare cinese, infatti, ormai da anni sta investendo sul potenziamento del suo programma spaziale. Pechino, dice sempre il rapporto, «ha capacità tecnologiche contro le armi» che permetteranno al paese di «ottenere gli stessi benefici militari, economici e di prestigio che Washington si è guadagnata in questi anni di leadership».

Missili

«Pechino continua ad addestrare la sua milizia aerospaziale e a progettare nuove armi terrestri e aeree, distruttive e non, contro i satelliti», prosegue il rapporto. Il paese ha già realizzato missili e laser terrestri, da puntare contro i sensori dei veivoli o delle armi nemiche.

Secondo il rapporto la Cina sarà in grado di avere una stazione spaziale in orbita tra il 2022 e il 2024. Da quel momento, l’obiettivo sarà condurre missioni esplorative sulla Luna per stabilirvi una stazione di ricerca robotica. Pechino «continuerà i suoi sforzi per aumentare l’influenza e il peso della Cina e diminuire quello degli Stati Uniti. Si infilerà tra gli Stati Uniti e i suoi alleati per promuovere nuove leggi internazionali che favoriscano il sistema autoritario cinese».

Stazione spaziale

Gli sforzi della Cina - continua il rapporto - stanno cambiando l’equilibrio geopolitico mondiale e le misure di Washington contro il paese, in atto dal 2018, sono parte di un «più ampio sforzo degli Stati Uniti per contenere l’ascesa della Cina». In poche parole Pechino mira a proteggere quello che considera il suo territorio e a «perseguire la cooperazione internazionale a spese di Washington».

la cina alla conquista dello spazio la cina alla conquista dello spazio

Stazione spaziale