STASERA A "LE IENE" LA TERRIBILE STORIA DELLA BAMBINA DI 10 ANNI ABUSATA DAL PRETE

Marina, la chiameremo così, è una bambina che è dovuta crescere in fretta, dopo l’orrore che ha dovuto affrontare. Nina Palmieri, nel servizio in onda questa sera a Le Iene su Italia1 dalle 21.15, racconta la terribile storia di una bambina che sarebbe stata abusata a 10 anni dal prete che frequentava la sua famiglia, tra adulti che non credono a quello che lei racconta e con il coraggio incredibile di documentare le violenze con il proprio telefonino.

Come quando, durante uno di quegli incontri nella casa del prete, proprio sopra la chiesa, lui le dice” lo sai che ti voglio bene? Vuoi un bacino?”. Quando lei gli dice “basta”, lui insiste: “Abbracciami, baciami, dobbiamo fare le cose per bene”.

La bimba aveva provato a parlare di quelle violenze con alcuni parrocchiani: “Sai, in parrocchia c’è Don Michele che mi fa delle cose, mi bacia” e quando le dicono che magari si tratta di effusioni normali, lei non lascia alcun dubbio e risponde: “No, mi bacia sulla bocca”.

Guardate questa sera su Italia 1 dalle 21.15 il servizio di Nina Palmieri, che racconterà la storia della piccola Marina attraverso tutti i protagonisti e i terribili audio registrati dalla bimba durante quegli incontri con il prete.

