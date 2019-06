STASERA MI BUTTO - UNA 43ENNE IRLANDESE LITIGA CON IL MARITO E SI GETTA DALLA NAVE DA CROCIERA ORMEGGIATA NEL PORTO DI GENOVA - LA DONNA, CHE E’ STATA SALVATA DA UN MARINAIO, AVEVA BEVUTO E HA DECISO DI CHIUDERE IL BATTIBECCO CON UN GESTO ECLATANTE…

Da https://www.huffingtonpost.it

crociera 1

Litiga col marito e si butta in mare dalla nave da crociera Msc Seaview ormeggiata al porto di Genova. È successo ieri sera. La donna, irlandese di 43 anni, è stata recuperata dagli uomini della capitaneria di porto e trasferita in codice rosso all’ospedale Galliera.

La turista, secondo quanto ricostruito, aveva bevuto e dopo un litigio col marito ha deciso il gesto eclatante lanciandosi nel vuoto da una ventina di metri. La donna è stata medicata ed è fuori pericolo.

Prima dell’arrivo tempestivo della capitaneria di porto, in soccorso della donna irlandese si era tuffato dalla nave un marinaio di Msc Seaview originario delle Isole Samoa, si apprende da Msc, mettendo subito in salvo la donna.

crociera 2

La nave da crociera, una volta assicurato che la turista non fosse in pericolo di vita, è potuta ripartire già ieri sera con solo un ritardo contenuto e quest’oggi a bordo, in una cerimonia privata, verrà dato un riconoscimento al marinaio intervenuto in soccorso della donna con sprezzo del pericolo.