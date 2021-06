IL "CRISTO LGBT" AL GAY PRIDE DI ROMA FA SCAPOCCIARE LA MELONI: "PERCHÉ OFFENDERE LA FEDE? COME SI CONCILIA LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI E ALL'ODIO CON I CORI DI INSULTI E MINACCE CONTRO CHI NON È D'ACCORDO CON IL DDL ZAN?” - SLOGAN E INSULTI CONTRO IL VATICANO: “PER LA LAICITÀ DELLO STATO ABOLIAMO IL CONCORDATO” - LO SCAZZO TRA FABRIZIO MARRAZZO E CALENDA – LE FOTO DEL "PRIDE" BY LUCIANO DI BACCO