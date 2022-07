6 lug 2022 18:20

È STATA VENDUTA VILLA MARIA, LA PROPRIETÀ CHE BERLUSCONI ACQUISTÒ NEL 2015 PER "PARCHEGGIARCI" FRANCESCA PASCALE - BEN 1.140 METRI QUADRI, CIRCONDATA DA UN PARCO DI 40 MILA METRI QUADRI, ERA STATA ACQUISTATA PER 2,5 MILIONI DI EURO, MA LA RISTRUTTURAZIONE COMPLETA E GLI ARREDI COSTARONO 29 MILIONI DI EURO - C'ERA UNA STANZA DEDICATA AL BARBONCINO DUDÙ E UNA CANTINA DOMOTICA IN GRADO DI INTERFACCIARSI CON LA CUCINA PER SELEZIONARE I MIGLIORI VINI IN BASE AL MENÙ IN TAVOLA…