STATE CERCANDO UN REGALO PER VOSTRO FIGLIO? PRENDETE SPUNTO DA QUESTO PAPA’ CHE HA "DONATO" UNA ESCORT AL SUO RAMPOLLO – IL RACCONTO DELLA PROSTITUTA: “IL PADRE E IL RAGAZZO, APPENA 18ENNE MI HANNO SCELTO INSIEME E, DOPO UN CONSULTO CON LA MOGLIE, IL PAPA’ LO HA ACCOMPAGNATO ED È VENUTO A PRENDERLO” – DURANTE LE FESTE, LE ESCORT SONO "CORTEGGIATISSIME"

Comunicato stampa “Escort Advisor”

Anche durante le Feste gli italiani non rinunciano al sesso a pagamento. Anzi, in questo periodo i numeri del settore aumentano, soprattutto per quanto riguarda la domanda da parte dei clienti tra una festa comandata e l’altra.

Una tendenza confermata dalla ricerca di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, attraverso i dati di traffico dei più di 6 milioni di utenti unici che ogni mese frequentano la piattaforma e i numeri di telefono di escort che giornalmente indicizza sui principali siti di escort.

Google Trends, conferma un alto volume di interesse per il sesso a pagamento e registra dati sempre molto curiosi: il fascino dei caldi e colorati “mercatini di Natale” cede il passo a quello di una “Escort”.

Analizzando invece i dati dello scorso anno, in possesso del sito Escort Advisor riguardo il volume di traffico generato dagli utenti i giorni delle canoniche feste di dicembre, ovvero l’Immacolata, la Vigilia, il giorno di Natale, hanno un volume di ricerca sempre in calo, rispetto allo stesso giorno della settimana precedente: così se guardiamo i dati nel grafico sotto l’8 dicembre registra un -13% e il 24 un -18%. Il picco invece di volume di traffico sul sito si ha il 27 dicembre con un +16%, effetto dei due giorni di festa precedenti.

Anche le Escort vivono il Natale in maniera frizzante e con il riposo comandato? Sembra di sì, pur continuando ad offrire i loro servizi nel mese di dicembre, alcune si fermano solo la Vigilia e il giorno di Natale per stare in famiglia o per un breve riposo.

Come racconta Francesca Italiana, su Escort Advisor con 23 recensioni: Prenderò una pausa dal lavoro il 24 sera e il 25 dicembre per stare in famiglia, ma non sospendo la mia pubblicità sul sito: è bello ricevere contatti anche se sono fuori sede per lavoro, mi piace la connessione cerebrale con i miei clienti, con alcuni ci scambiamo anche solo un saluto durante la giornata.

Dopo Natale parto per Dubai con un cliente per trascorrere il Capodanno, il mio cachet è di 2500 euro e qualche regalino, che con clienti di classe non mancano mai. Poi andrò a Montecarlo per accompagnare in alcune cene di lavoro un altro mio cliente ormai affezionato, ma durante il giorno lavorerò, ho alcuni contatti lì e incontrerò anche loro.

Anche io talvolta sono un regalo - racconta ancora Francesca Italiana - proprio in questo periodo sono stata contattata da un uomo e non per sé, ma per il figlio appena diciottenne. Hanno scelto insieme sul sito e, dopo un consulto con la moglie e aver letto le recensioni hanno selezionato il mio profilo.

Il padre lo ha accompagnato fino al cancello e poi è venuto a prenderlo, mi ha detto che hanno un bel rapporto e suo figlio gli ha raccontato che voleva avere un’esperienza con una donna che potesse togliergli la timidezza e il timore del primo rapporto. La cosa mi ha lusingato molto.

Molti clienti mi chiedono di trascorrere il Capodanno in intimità o di accompagnarli a feste o serate in locali, ma l’anno scorso l’ho festeggiato con delle amiche e penso che farò lo stesso quest’anno. Mi dedico un momento di festa e spensieratezza tutto per me - racconta l’austriaca Alessia - lavoro molto nel centro e sud Italia, che prediligo, forse per la mia origine nordica, ho notato che gli uomini del sud apprezzano molto il mio fisico statuario.

Per me il mese di dicembre è molto buono, l’anno scorso ho avuto i primi 20 giorni molto pieni e anche fra Natale e Capodanno, questo perché il mio profilo sul sito è sempre attivo, voglio essere presente anche quando mi assento per tornare dalla mia famiglia e promuovere il mio rientro, perché alcuni mi chiamano prima e si prenotano.

