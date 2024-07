10 lug 2024 08:45

STATE LONTANI DALL’UCCELLO - POLEMICA A NAPOLI PER IL VIDEO DI UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE ATTIRA COL CIBO GABBIANI IN MARE PER POI TUFFARSI SOPRA I VOLATILI – LA SCENA È STATA RIPRESA DA ALCUNI GIOVANI CHE SGHIGNAZZAVANO ALL’IDEA DI FARE UNA BRAVATA – A DENUNCIARE L’EPISODIO È STATO IL DEPUTATO FRANCESCO BORRELLI, CHE SUI SOCIAL HA TUONATO: “NON HANNO RISPETTO PER LA VITA E NOI NON NE ABBIAMO PER LORO…” - VIDEO