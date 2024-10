31 ott 2024 15:45

STATI ARMATI D'AMERICA - ALCUNI STATI AMERICANI HANNO TASSI DI MORTALITÀ PER ARMI DA FUOCO PARAGONABILI A QUELLI DI PAESI IN CONFLITTO - I MORTI PER ARMI DA FUOCO IN MISSISSIPPI SONO QUASI IL DOPPIO DI QUELLI IN HAITI. ALABAMA, LOUISIANA E NEW MEXICO HANNO NUMERI SUPERIORI A QUELLI DEL MESSICO, DOVE LE GUERRE TRA CARTELLI PROVOCANO MIGLIAIA DI MORTI OGNI ANNO - ANCHE GLI STATI CON IL MINOR NUMERO DI DECESSI A CAUSA DI PISTOLE O FUCILI HANNO PERCENTUALI MOLTO PIÙ ALTE RISPETTO ALLE DEMOCRAZIE SVILUPPATE…