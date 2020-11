STATI DIVISI D'AMERICA - SECONDO L'ASSOCIATED PRESS NELLE 376 CONTEE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CASI PRO CAPITE, LA STRAGRANDE MAGGIORANZA (IL 93%) HA VOTATO PER TRUMP - SI PARLA DI CONTEE RURALI DEL MONTANA, DEL DAKOTA, DEL NEBRASKA, DEL KANSAS, DELL'IOWA E DEL WISCONSIN, AREE DOVE SPESSO LA GENTE HA UNA DIVERSA PERCEZIONE DELLA PANDEMIA…

Gli elettori statunitensi sono andati alle urne fortemente divisi sulla risposta del presidente Trump alla pandemia. Ma un dato appare certo: nei luoghi in cui il virus sta dilagando, Trump ha goduto di un enorme sostegno.

Un'analisi dell'Associated Press rivela che in 376 contee con il maggior numero di nuovi casi pro capite, la stragrande maggioranza - il 93% di quelle contee - ha optato per Trump, un tasso superiore ad altre aree meno gravemente colpite.

La maggior parte sono contee rurali del Montana, del Dakota, del Nebraska, del Kansas, dell'Iowa e del Wisconsin, aree dove spesso la gente non aderisce alle misure di contenimento.

Il sondaggio mostra come gli elettori che si sono divisi su Trump e Biden hanno anche una diversa percezione della pandemia. Il 36% degli elettori di Trump ha descritto la pandemia come completamente o per lo più sotto controllo, e un altro 47% ha affermato che è sostanzialmente controllo. Cosa diversa pensano gli elettori di Biden: l'82% ha dichiarato che la pandemia non è affatto sotto controllo.

La pandemia è stata considerata sostanzialmente sotto controllo in molti stati repubblicani, tra cui Alabama (60%), Missouri (54%), Mississippi (58%), Kentucky (55%), Texas (55%) Tennessee (56%) e South Carolina (56%).

