NEGLI STATI UNITI HANNO SEMPRE UNA RAGIONE PER UCCIDERE - ENNESIMA AGGRESSIONE SOTTO LA METROPOLITANA A NEW YORK: UN SENZATETTO DI 52 ANNI E' STATO ACCOLTELLATO DA UN GIOVANE PERCHE' AVEVA CAMMINATO INVOLONTARIAMENTE SULLE SUE CUFFIETTE - DALL'INIZIO DELL'ANNO GLI ATTACCHI ALLE STAZIONI DELLA GRANDE MELA SONO STATI 201, +25% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO SCORSO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Attacco in metropolitana a New York

Ennesimo attacco sotto alla metro di New York, ripreso anche questa volta dalle telecamere di sorveglianza. Un senzatetto di 52 anni, Angel Trujillo, è stato accoltellato da un giovane incappucciato. Nel filmato si vedono i due uomini parlare - Trujillo per sbaglio ha calpestato l’auricolare del giovane -, poi, quando Trujillo si allontana, il ragazzo lo segue e lo aggredisce.

La lotta è concitata e si conclude sui binari della metropolitana, dove i due rovinano insieme. Trujillo ne esce con uno squarcio nella parte anteriore del busto e un orecchio tagliato. «È pazzesco, stanno succedendo così tante cose sul treno», ha detto Trujillo al Daily News, «I poliziotti si sono presentati dopo che è accaduto l'incidente, quindi ho cercato di affrontarlo da solo e sono stato accoltellato».

Attacco in metropolitana a New York 2

Le statistiche del NYPD mostrano che nelle metropolitane ci sono state 201 aggressioni criminali al 1° maggio, con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

«Non sono arrabbiato con il ragazzo», ha detto Trujillo, «lo perdono perché sono anche un senzatetto. E conosco molte persone che vivono quella vita ed è difficile».

