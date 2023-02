STATI UNITI, STATE AL CHIUSO! - IN AMERICA, NELLO STATO DEL NEW HAMPSHIRE, È STATA RAGGIUNTA UNA TEMPERATURA MINIMA DA RECORD: -43,4 GRADI CON RAFFICHE DI VENTO A 195 CHILOMETRI L’ORA – I DATI, CHE SEMBRANO PROVENIRE DAL POLO NORD, VENGONO INVECE DAL MOUNT WASHINGTON, A NEANCHE 2000 METRI DI ALTEZZA, VETTA PIÙ ALTA DEI MONTI APPALACHI... - VIDEO

Temperatura minima: -43,4 °C. Raffiche di vento: 195 chilometri all’ora. Risultato: sotto l’azione del vento gelido la temperatura percepita (wind chill, cioè indice di raffreddamento eolico) era di -78 gradi Celsius, la più bassa mai riscontrata negli Stati Uniti. Il precedente record apparteneva al villaggio di McGrath, in Alaska, con -75 °C di wind chill.

Non sono i dati che provengono dall’Antartide ma dal Mount Washington, a 1.917 metri di altezza nel New Hampshire, la cima più alta dei monti Appalachi nel Nord-Est degli Stati Uniti, registrati dall’osservatorio meteorologico posto sulla vetta (qui il link per seguire i dati in diretta). La temperatura minima è stata registrata alle 4 di sabato mattina (le 10 in Italia). […]

