30 ago 2024 11:40

È STATO ARRESTATO UN ALTRO COMPLICE DI ADILMA PEREIRA CARNEIRO, LA "MANTIDE DI PARABIAGO", ACCUSATA DI AVER INSCENATO UN INVESTIMENTO PIRATA PER UCCIDERE IL MARITO, FABIO RAVASIO - SI TRATTA DI UN 45ENNE MAGREBINO, A CUI LA "VEDOVA NERA DO BRASIL", IN CAMBIO, AVREBBE PROMESSO UN APPARTAMENTO NELL’HINTERLAND MILANESE - IL SUO COMPITO ERA SIMULARE UN MALORE IN STRADA PER DISTRARRE I PASSANTI E PERMETTERE AGLI ESECUTORI MATERIALI DEL DELITTO DI UCCIDERE IL 52ENNE LONTANI DA OCCHI INDISCRETI…