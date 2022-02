È STATO ARRESTATO A BARCELLONA NOMANHULAQ NONAMHULAQ, CUGINO DI SAMAN ABBAS, INDAGATO PER L'OMICIDIO DELLA 18ENNE PACHISTANA - ORA TUTTI E TRE I COMPLICI DEL DELITTO DELLA POVERA RAGAZZA, SCOMPARSA IL 30 APRILE 2021 DA NOVELLARA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA), SONO IN MANETTE. DIRANNO FINALMENTE LA VERITÀ? - L'IPOTESI DEGLI INQUIRENTI È CHE ABBIANO AMMAZZATO LA GIOVANE, CHE SI RIBELLAVA A UN MATRIMONIO COMBINATO, E ABBIANO SEPPELLITO I SUOI RESTI...

saman abbas 3

(ANSA) - In un appartamento del centro di Barcellona è stato arrestato Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da Novellara (Reggio Emilia).

Il giovane era ricercato nell'ambito dell'indagine dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia.

In precedenza erano stati arrestati all'estero un altro cugino, Ikram Ijaz e lo zio Danish Hasnain, entrambi presi in Francia e nel frattempo estradati in Italia.

Sono ritenuti complici del delitto di Saman che si era ribellata a un matrimonio combinato. Restano latitanti in Pakistan i genitori della 18enne.

novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas 3

Il pachistano, 35 anni, è stato arrestato dalla polizia spagnola, grazie a informazioni condivise dal nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia.

Nomanhulaq fuggì dalla provincia reggiana il 10 maggio con Hasnain e Ijaz.

Con loro c'era anche il fratello minorenne di Saman, che venne bloccato al confine tra Italia e Francia e affidato a una comunità.

Danish Hasnain

Proprio le dichiarazioni del ragazzo, sentito poi anche in incidente probatorio, accusano gli altri familiari del delitto. Il corpo di Saman non è mai stato trovato, nonostante settimane di ricerche intorno al casolare dove la famiglia viveva.

A carico di Nomanhulaq c'è inoltre il video del 29 aprile che lo ritrae con l'altro cugino della ragazza e con lo zio, mentre uscivano dal casolare con attrezzi da lavoro, pala e piede di porco.

L'ipotesi degli inquirenti è che stessero andando a scavare la tomba della giovane, materialmente assassinata dallo zio il giorno dopo, sempre secondo l'accusa.

Arrestati in Francia, Ijaz a fine maggio, Hasnain a settembre e poi consegnati all'Italia. Entrambi si sono detti estranei all'accaduto.

ARTICOLI CORRELATI

lettera saman abbas resto del carlino

il fidanzato di saman abbas a dritto e rovescio 1 Nazia Shaheen, la madre di saman abbas la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 1 saman abbas padre saman abbas 6 saman abbas 1 I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas 1 SAMAN ABBAS CHI L'HA VISTO SAMAN ABBAS SAMAN ABBAS saman abbas DANISH HASNAIN - LO ZIO DI SAMAN ABBAS PADRE E ZIO saman abbas IN PAKISTAN PADRE E ZIO saman abbas IN PAKISTAN LA FOTO DI SAMAN ABBAS CON IL LIVIDO SULLA GUANCIA il fidanzato di saman abbas a dritto e rovescio 4 il fidanzato di saman abbas a dritto e rovescio 2 novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas

Saman Abbas

Danish Hasnain