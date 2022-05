28 mag 2022 09:24

È STATO ISOLATO NEL LABORATORIO DELL'OSPEDALE SACCO DI MILANO VIRUS (MONKEYPOXVIRUS) RESPONSABILE DELL'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE PRESENTE IN EUROPA – ORA SARÀ POSSIBILE VERIFICARE L'EFFICACIA DI FARMACI ANTIVIRALI E TESTARE LA RISPOSTA ANTICORPALE DEI PAZIENTI CHE HANNO CONTRATTO L'INFEZIONE – L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI: “SIAMO A OLTRE 300 CASI IN OLTRE 20 PAESI. NELLE PROSSIME ORE/GIORNI ARRIVEREMO A MIGLIAIA DI CASI, SERVE LA QUARANTENA PER GLI INFETTI E I LORO CONTATTI STRETTI PER 21 GIORNI” - IN ITALIA SONO DISPONIBILI 5 MILIONI DI VACCINI ANTI VAIOLO…