È STATO RECUPERATO IL CORPO DELLA QUARTA VITTIMA DELLA PALAZZINA CROLLATA A SAVIANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI: È L’OTTANTENNE AUTILIA AMBROSINO, NONNA DEI DUE FRATELLI DI 6 E 4 ANNI GIÀ RECUPERATI SENZA VITA IERI, INSIEME ALLA LORO MAMMA – ALL’ORIGINE DEL BOATO CHE HA INGHIOTTITO L’EDIFICIO CI SAREBBE STATA UNA FUGA DI GAS – IL “MIRACOLO” DEL SALVATAGGIO DI ANTONIO ZOTTO E DELL’ALTRO FIGLIO, GENNARINO, DI DUE ANNI, SCAMPAGO ALL’ONDA D’URTO…

(ANSA) - I Vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie della palazzina crollata a Saviano, in provincia di Napoli, il corpo dell'anziana che ancora non era stato trovato. Con il recupero della donna, la nonna dei tre bambini coinvolti nel crollo, sono terminate le operazioni di ricerca e soccorso. Il bilancio finale è di quattro morti.

Giuseppe Crimaldi per www.ilmattino.it

Un lampo improvviso, seguito da un boato. Alle 7,02 di una tiepida domenica mattina di inizio autunno una palazzina di due piani in via Tappia, a Saviano in provincia di Napoli, si accartoccia su se stessa travolgendo sei persone: i componenti di un nucleo familiare composto da due coniugi, tre bimbi e un’anziana. A polverizzarla è una fuga di gas, subdola e maligna al punto da portarsi via la vita di tre persone, ferendone gravemente altre due e lasciando l’ultima nel limbo della categoria dei “dispersi”. Una tragedia.

[…] Da quel momento inizia una spasmodica lotta contro il tempo per recuperare i corpi e salvare eventuali superstiti. I primi ad arrivare […] sono due carabinieri del Radiomobile in servizio nella zona. Davanti a loro, uno scenario apocalittico: sotto la nuvola densa di polvere e detriti che oscurano il cielo azzurro ci sono solo rovine. E mentre in lontananza si sentono le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco che accorrono, saranno proprio i due militari a lavorare a mani nude, perché al di sotto dei calcinacci di quella casa si percepiscono lamenti e invocazioni d’aiuto. Segno che c’è ancora qualcuno in vita.

Ed è così: poco più di un’ora dopo […] vengono estratti vivi Antonio Zotto, 40 anni, e l’ultimogenito Gennaro, di soli due anni. Un miracolo. Zotto […] presenta ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 65 per cento del corpo. Trasportato in eliambulanza al reparto “Grandi ustionati” del Cardarelli, verrà intubato. Resta in prognosi riservata; ma il vero miracolo riguarda il piccolo di due anni, Gennarino: è stato risparmiato dall’onda d’urto e di fuoco sviluppati, non presenta ustioni ma la frattura del femore. Anche per lui, ricovero immediato all’ospedale pediatrico Santobono, dove i medici assicurano che non corre pericolo di vita.

[…] Tra i primi ad arrivare, il sindaco Vincenzo Simonelli, con altri consiglieri comunali. Subito dopo, anche con l’ausilio dei cani molecolari, prosegue la ricerca degli altri componenti della famiglia. Mancano all’appello la mamma di Gennarino, Vincenza Spadafora di 41 anni, e altri due bambini: Autilia Pia e Giuseppe, rispettivamente di quattro e sei anni. Ma si cerca anche la nonna dei piccoli, Autilia, 80 anni, che abitava al piano rialzato.

Seguono altre ore tesissime. Viene ordinato il silenzio assoluto, nella speranza di origliare una voce, un lamento. Ma niente. Poco dopo dalle macerie viene estratta viva anche Autilia Pia, schiacciata dalla massa di cemento implosa dopo l’esplosione. Sul posto arriva il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che rimarrà fino a sera a coordinare le operazioni di soccorso. Anche lui è provato, di fronte a tanto scempio. La tensione è altissima. Sul posto è presente anche il procuratore della Repubblica di Nola, Marco Del Gaudio con il sostituto di turno: da domani saranno al lavoro per cercare di ricostruire come e perché possa essersi consumata una simile tragedia.

L’esplosione è stata così violenta da polverizzare anche gli infissi e le vetrate delle abitazioni confinanti: «Sembrava fosse esplosa una bomba», racconterà la signora Grazia, vicina di casa in lacrime pensando a quelle vite distrutte.

È una tragica corsa contro il tempo quella che si consuma tra le macerie di via Tappia. I vigili del fuoco hanno fatto ricorso anche ad alcune sonde munite di telecamere per proseguire nella ricerche delle ultime due persone disperse e di un drone che dall’alto scrutava su quello scenario di morte.

Solo poco prima delle 17 - dopo dieci ore di inarrestabile lavoro - sotto un pilastro verrà scoperto il corpo senza vita di Vincenza. E così la lugubre conta delle vittime sale a tre. Cala la sera e si accendono le fotoelettriche: all’appello manca ancora la nonna ottantenne. Tutt’intorno si consuma lo strazio dei familiari: a cominciare da quello di Francesco, fratello di Vincenza, accorso a Saviano da Firenze dove lavora. […]