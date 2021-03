È STATO UCCISO IN CONGO IL MAGISTRATO MILITARE CHE INDAGAVA SULLA MORTE DI LUCA ATTANASIO, VITTORIO IACOVACCI E MUSTAFA MILAMBO – IL MAGISTRATO, WILLIAM ASSANI, È RIMASTO VITTIMA DI UN AGGUATO NELLA STESSA STRADA: STAVA TORNANDO DA UNA RIUNIONE NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA SULLA SICUREZZA DELL'AREA...

Ucciso in Congo il magistrato che indagava su Attanasio

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - E' stato ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista congolese Mustafa Milambo.

Lo riferisce l'agenzia Fides citando fonti locali. L'agguato è avvenuto sulla stessa strada Rutshuru-Goma. Il magistrato, William Assani, "stava tornando da una riunione nell'ambito dell'inchiesta sulla sicurezza dell'area e in particolare sull'omicidio dell'ambasciatore italiano e dei suoi due accompagnatori", confermano a Fides fonti missionarie che operano nella provincia del Nord Kivu.

VITTORIO IACOVACCI MUSTAPHA MILAMBO - AUTISTA DI LUCA ATTANASIO LUCA ATTANASIO E LA MOGLIE vittorio iacovacci funerale di luca attanasio a limbiate 2 luca attanasio 1 luca attanasio luca attanasio 2 ribelli congo ATTACCO IN CONGO CONTRO AMBASCIATORE ITALIANO LUCA ATTANASIO LUCA ATTANASIO il video dell attacco all ambasciatore luca attanasio 1 luca attanasio con la moglie SELFIE DI LUCA ATTANASIO E LA MOGLIE luca attanasio e la moglie una foto di luca attanasio e la moglie il video dell attacco all ambasciatore luca attanasio 2 LUCA ATTANASIO LUCA ATTANASIO il video dell attacco all ambasciatore luca attanasio 3 IL CONVOGLIO DIPLOMATICO CHE HA ATTRAVERSATO IL NORD KIVU DIECI GIORNI PRIMA DELLA MORTE DI ATTANASIO E IACOVACCI