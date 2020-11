STAYCATION! (E GODI) - ECCO COME GLI HOTEL DI LUSSO DELLA CAPITALE PROVANO AD AGGIRARE IL DPCM – LA SOLUZIONE E’ LA ''VACANZA IN CASA": L’ABBINAMENTO DI CENA GOURMET E PERNOTTAMENTO IN UNA SUITE DA 90 A 500 EURO – GRILLO E IL CASO DELL’HOTEL FORUM – E POI LO SPLENDIDE ROYAL, EDEN, DE RUSSIE E DE LA VILLE

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

Gli alberghi di Roma con reputazione gourmet si organizzano per aggirare l' ostacolo del blocco delle cucine alle 18, sfruttando l' evidente vantaggio della combinazione ristorante più suite. La parola chiave è staycation : il termine, coniato oltreoceano, era spuntato la scorsa primavera, quando è stato chiaro a tutti che per colpa della pandemia avremmo dovuto mettere da parte l' abitudine e l' aspirazione ai lunghi viaggi on the road .

La «vacanza in casa», o comunque in un luogo non lontano dalla propria residenza, è tornato di forte attualità con il decreto del 25 ottobre, che ha imposto ulteriori limitazioni a socialità e ristorazione. E la resilienza degli hotel di lusso della Capitale, con cucina stellata o comunque di alto livello, non si è fatta attendere: molti di loro avevano appena preso le misure e riaperto i battenti puntando proprio sugli spazi gastronomici per riconnettersi alla città e ai pochi turisti internazionali in circolazione.

Spingere di nuovo sul concetto di staycation ha questa volta il sapore di una risposta creativa d' emergenza, a supporto sia dei servizi alberghieri di accoglienza che del desiderio dei romani di cenare fuori casa. Se ne è accorto Beppe Grillo, che solo qualche giorno fa condivideva sui social il post pubblicato dall' hotel Forum , suo quartier generale romano, con la proposta di una cena con degustazione al costo di 90 euro a persona, camera inclusa. Dalle parti dei Fori Imperiali non sono i soli ad aver scelto la strada dell' offerta speciale.

Tra gli indirizzi che hanno deciso di reinventarsi per continuare a tenere aperti i fornelli e mantenere viva la cultura del buon cibo, sempre nel rispetto delle norme sanitarie, c' è l' hotel Splendide Royal che abbina il pernottamento alla cena degustazione dello chef Stefano Marzetti, quattro portate servite nel ristorante panoramico Mirabelle. Il prezzo del pacchetto, riservato ai soli romani, è di 150 euro a persona (vini esclusi).

Anche l' Eden lancia per il mese di novembre la vacanza in città, suggerendo l' auto regalo di una notte in hotel «per rigenerare lo spirito e alleggerire l' animo, ritrovando un po' di equilibrio in un periodo difficile».

Con il soggiorno di una notte diventerà possibile, anche di sera, prendere un drink ai tavoli del Giardino Bar e cenare con il menu dello chef Fabio Ciervo nel Giardino Ristorante, aperto fino alla mezzanotte solo per gli ospiti in casa. La determinazione a proseguire in un percorso già avviato di riformulazione del rapporto con la clientela, si legge anche nelle proposte dei due alberghi romani della famiglia Rocco Forte: l' hotel de Russie e l' hotel de la Ville cambiano però entrambi la staycation con una «fuga romantica».

La proposta di queste ore è il soggiorno di una notte con cena firmata da Fulvio Pierangelini (da 300 a 500 euro per coppia). Lo chef commenta: «Significa che ci siamo, e non molliamo. Si tratta di vere offerte, è un racconto che continua mediato dai tempi, ma senza compromessi. Con la voglia di dare un momento di serenità gastronomica».

